Если вы часто ездите поздно вечером, работаете в такси или возвращаетесь домой после заката — можно зарядиться дешевле.





Льготная цена действует на ряде быстрых станций сети — актуальный список можно посмотреть в приложении Malanka New.

Одновременно оператор сети — РУП «ПО «Белоруснефть» — сообщил об обновлении стандартных тарифов на зарядку электромобилей. Это связано с плановым пересмотром цен на электроэнергию.

При этом стоимость резервирования станций и штрафы за простой после завершения зарядки не изменились.

Так что если планируете ночные поездки по Гомелю — самое время воспользоваться более выгодным тарифом.

Владимир Привалов. Официально