Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранившееся огнестрельное,

газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. За незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двенадцати лет, административная ответственность, штраф до тридцати базовых величин.

О желании добровольно сдать, а также о фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ можно сообщить в ОВД Буда-Кошелевско райисполкома по телефону оперативно-дежурной службы РОВД 102, 4-73-87, 680-36-02 (МТС).

УИМ ООПП Буда-Кошелевского РОВД майор милиции Михаил Барабанщиков