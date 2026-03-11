В ней примут участие ведущие работодатели каждой области: предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства.

Мероприятие будет включать два основных направления: содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время, а также содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.

В каждом областном городе и в крупных городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек республиканская молодежная ярмарка вакансий будет проходить не менее 3 дней, а в небольших регионах – в течение двух дней.

Молодые люди смогут пройти собеседование с работодателями, получить консультации по содействию в трудоустройстве и пройти профессиональное тестирование для выбора дальнейшей карьерной траектории.

Кроме того, для учащихся будет организовано тематическое мероприятие о разъяснении законодательства, регулирующего занятость молодежи – «Семь шагов к трудоустройству». Молодые люди также смогут протестировать себя с использованием сервиса Минтруда и соцзащиты «Шаг в профессию», который располагается на портале государственной службы занятости.

Справочно: в 2026-м на организацию временной трудовой занятости обучающейся молодежи планируется направить свыше 20 млн. рублей для трудоустройства более 57 тысяч ребят. Основная часть средств будет направлена на оплату труда молодежи. Остальные – на приобретение спецодежды, инвентаря, инструмента, материалов.