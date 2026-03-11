В ней примут участие ведущие работодатели каждой области: предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства.
Мероприятие будет включать два основных направления: содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время, а также содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.
В каждом областном городе и в крупных городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек республиканская молодежная ярмарка вакансий будет проходить не менее 3 дней, а в небольших регионах – в течение двух дней.
Молодые люди смогут пройти собеседование с работодателями, получить консультации по содействию в трудоустройстве и пройти профессиональное тестирование для выбора дальнейшей карьерной траектории.
Кроме того, для учащихся будет организовано тематическое мероприятие о разъяснении законодательства, регулирующего занятость молодежи – «Семь шагов к трудоустройству». Молодые люди также смогут протестировать себя с использованием сервиса Минтруда и соцзащиты «Шаг в профессию», который располагается на портале государственной службы занятости.