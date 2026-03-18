В эти дни инспекторы Госавтоинспекции совместно с водителями МЧС, скорой медицинской помощи и газовой службы проведут совместные рейды во всех районах области.

Цель — напомнить водителям о важности беспрепятственного проезда машин оперативного назначения.

Помните главное правило:

Автомобили с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом имеют абсолютный приоритет на дороге. Согласно пункту 26 ПДД, при их приближении вы обязаны уступить дорогу, независимо от направления вашего движения.

Почему это так важно?

Потому что за рулем спецтранспорта — люди, спешащие спасать жизни, тушить пожары или предотвращать катастрофы. Каждая секунда промедления может стоить кому-то здоровья или жизни.

Давайте уважать тех, кто спешит на помощь, и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!

Госавтоинспекция Гомельщины