В последнее время участились случаи совершения дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, когда это правилами дорожного движения запрещено.

При совершении обгона важно знать ряд технических приемов, помогающих совершить маневр безопасно:

постоянно контролируйте ситуацию впереди и сзади, следите за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;

не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;

не приближайтесь сзади близко к обгоняемым автомобилям. Дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемое дороги;

всегда кто-то может ехать быстрее. Дайте им возможность обогнать — в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите.

Помните, что до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление или снизить скорость движения.

Госавтоинспекция напоминает, что обгон запрещен:

в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты», на подъемах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъем», а также в конце подъемов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги;

на обозначенных и регулируемых перекрестках;

на пешеходных переходах и ближе чем за 50 метров перед ними;

транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия;

при недостаточной видимости дороги;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

Мероприятие продлится до 10 марта.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД