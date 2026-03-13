Весенний сезон охоты на глухаря и тетерева откроется с 20 марта и продлится по 10 мая.

В указанные сроки можно охотиться на самцов глухаря и тетерева только с 3 часов ночи до 9 часов утра. Охоту можно проводить во все дни недели. Разрешается использовать нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьи луки и арбалеты.

Птиц разрешается добывать на току, с подхода и из засады.

Глухарь и тетерев относятся к нормированным видам, добыча которых разрешена по специальным разрешениям. Глухарь – крупнейший представитель пернатой боровой дичи белорусских лесов, который является одним из наиболее ценных охотничьих видов птиц. Классическим вариантом является охота на глухаря на току по весне ранним утром.

На территории Беларуси зарегистрировано обитание двух подвидов глухаря: западноевропейского, который отличается более темной окраской оперения и населяет западную часть Беларуси, и среднерусского распространенного на востоке с более светлой окраской оперения.

Тетерев более многочисленный вид. Обитает практически на всей территории страны равномерными популяциями. Тело самца несколько больше самки и для охотников представляет наибольший интерес. Насколько будет успешной охота на тетерева, напрямую зависит от погоды. Тетерева, как и все куриные, не любят дождливую и ветреную погоду, но не смотря на это, все равно вылетают на ток, но токуют неактивно сидя при этом нахохлившись на деревьях. Ясная, солнечная и безветренная погода – это наиболее благоприятные условия для тетеревиного тока. Охота на тетерева пользуется большой популярностью и разрешена в те же сроки, тем же оружием и тем же способом, что и на глухаря.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ