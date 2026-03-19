За 2025 год на территории Буда-Кошлевского района произошло 4 происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 4 ребенка получили травмы различной степени тяжести и 1 погиб. Из всех травмированных трое были пассажирами и двое — пешеходами.

В связи с этим, а также с целью предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних на территории Буда-Кошлевского района Госавтоинспекцией будет проведена профилактическая акция направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасность детей!».

Внимание правоохранителей будет направлено на разъяснение взрослым участникам дорожного движения правил поведения на дороге с примерами уже совершенных конкретных происшествий, обращая внимание на необходимость постоянного контроля за детьми во время их пребывания на улице и правила безопасной перевозки. Также напомнят о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности и мерах правовой ответственности в случае ненадлежащего выполнения обязанностей по отношению к ребенку (ч.1 ст.10.3 KoAП).

Сотрудники ГАИ проведут рейдовые мероприятия и, в случае выявления нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних, с ними будет проводиться разъяснительная работы по недопущению совершения правонарушений и опасности, поджидающей их на дороге.

Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым vчастникам дорожного движения с убедительной просьбой быть максимально предусмотрительными в отношении детей на дороге, подавать исключительно положительный пример для подражания, соблюдая правила дорожного движения.

ОГАИ Буда-Кошелевского райсполкома