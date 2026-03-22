Это значит, что у детей появится больше свободного времени, которое они будут проводить на улице или в поездках с родителями.

УВД облисполкома напоминает, что следует уделить особое внимание безопасности детей на дорогах.

Родителям стоит еще раз напомнить детям о простых правилах дорожной безопасности и постоянно контролировать их местонахождение. Интересуйтесь, чем именно ваш ребенок занимается на улице.

Также не забывайте об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей.

Водителям следует быть готовыми к внезапному появлению на дороге детей, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и во дворах.

