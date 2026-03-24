В ней принимают участие должностные лица Генерального штаба Вооруженных Сил, исполнительные комитеты и военные комиссариаты страны.

Цель тренировки — совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления территориальной обороны в управлении формированием территориальных войск.

🔺 Участники практически отработают вопросы сбора и анализа информации о ходе выполнения мероприятий формирования, а также принятия необходимых решений.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко:

🟢«Сегодня на фоне проводимой в Вооруженных Силах проверки боевой готовности Вооруженных Сил и комплексного учения с войсками Западного оперативного командования мы начинаем совершенствование еще одного элемента системы обеспечения военной безопасности страны: территориальной обороны.

С 9 часов сегодня началась тренировка по формированию территориальных войск Республики Беларусь во всех административно-хозяйственных центрах страны с привлечением к данному процессу всех исполнительных комитетов областей и районов Республики Беларусь.

Для проведения данной тренировки нами создана сложная обстановка, которая учитывает особенности процессов, которые происходят в Европе, учитывает варианты новых положений, которые закреплены в плане обороны страны, который утвердил глава государства. Также мы ориентируемся на современные вызовы и угрозы и действия в современных военных конфликтах различных регулярных формирований.

Территориальная оборона сегодня является одним из основных направлений обеспечения безопасности Республики Беларусь. В частности, только сделав оборону страны всенародным делом, можно гарантированно обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности. Именно на этом сделан упор. Именно этому будет посвящено основное содержание тренировки.

Мы имеем богатый опыт формирования территориальной обороны в масштабах одной или двух областей. Нынешняя тренировка проходит в более масштабном уровне. К тренировке привлекаются сразу все шесть областей и город Минск.

Объем выполняемых мероприятий значительно увеличивается, отдельные сроки формирования значительно сокращаются. Это должно дать нам очередной виток информации для того, чтобы осуществить дальнейшее совершенствование как территориальных войск, так и территориальной обороны в целом».

Министерство обороны Республики Беларусь