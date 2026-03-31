В частности, въезжать можно будет не только по паспорту.

В расширенный список документов попали пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося.

Транзит к месту жительства также упростился. Если вам нужно проехать через пограничный переход, вам не понадобится специальный пропуск.

Кроме того, исключается требование о проверке наличия соответствующих пропусков при продаже проездных документов для проезда в транспортных средствах, следующих по маршрутам регулярного сообщения в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или пограничной полосы.

При этом расширены полномочия пограничников. Они получили право блокировать колеса машин, оставленных с нарушением правил в погранзоне или полосе.