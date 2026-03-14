С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям г. Буда-Кошелево.

Борис АДАШКЕВИЧ, житель райцентра:

– После окончания Гомельского педагогического института им. В.П. Чкалова (ныне ГГУ им. Франциска Скорины) работал учителем физической культуры в школе в д. Полесье Чечерского района. Вел занятия во всех классах. Мы регулярно проводили разнообразные школьные мероприятия, организовывали активные уроки на свежем воздухе. Благодаря такому опыту я получил ценные навыки взаимодействия с детьми разных возрастов. Кстати, педагогический коллектив принял меня тепло и поддерживал на протяжении всего периода моей работы.

Александр ХАЦУЛЕВ, горожанин:

– Мое первое трудовое место – Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж. Работал в лаборатории механизации животноводства сельского хозяйства. Моим наставником был Владимир Дедков, опытный специалист, обладающий глубокими знаниями в данной сфере. Именно благодаря ему я смог быстро освоиться и погрузиться в тонкости профессии. Советы и рекомендации Владимира Сергеевича помогли мне научиться анализировать ситуации, решать сложные задачи, возникающие в процессе работы.

Сергей ГАЗОВ, будакошелевец:

– Окончив школу, устроился подсобным рабочим в СП «АМИПАК»-ОАО. Эта работа дала мне возможность ознакомиться с производством изнутри. Однако, понимая, что для дальнейшего развития необходимы профессиональные знания, принял решение поступить в Гомельское профессионально-техническое училище №34 на электрика. Получив образование, я вновь вернулся на свое первое рабочее место.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора