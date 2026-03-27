По оперативным данным на 27 марта в Гомельской области произошло 163 пожара в природных экосистемах: 6 лесных пожаров на общей площади свыше 1,5 га и 157 возгораний травы и кустарников на площади более 19 га.

Административная ответственность

Согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. В соответствии со статьей 16.41 за разведение костров в запрещенных местах предусмотрено наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.

Безопасная утилизация

При выборе способов утилизации сухой растительности, пожнивных остатков нужно отдавать приоритет безопасным. На дворовой территории и земельных участках допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи (мангалов, грилей, барбекю и др.) при условии выполнения следующих требований:

разводить костры следует при условии обеспечения гражданами непрерывного визуального контроля за процессом горения и тления;

места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности. Рекомендуются обкопать место костра либо разводить его в специальной негорючей емкости;

в доступности необходимо иметь средства тушения, к которым относятся первичные средства пожаротушения (огнетушители, немеханизированный ручной пожарный инструмент, емкости с запасом воды, полотнища противопожарные), емкости с сыпучими материалами и т.п.;

процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. При этом, безопасное расстояние определяется гражданином самостоятельно исходя из размеров костра, вида горючих материалов и погодных условий;

по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

Правила не допускают

выжигание сухой растительности на корню на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства;

разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;

использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).

Кроме того, не допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи в зданиях, хозяйственных строениях и сооружениях, а также на балконах, в лоджиях, на террасах, кровлях и стилобатах, за исключением, если их размещение предусмотрено проектной документацией.

Человеческий фактор

Ежегодно работники МЧС среди основных причин возгораний в природных экосистемах выделяют неосторожное обращение с огнем гражданами и выжигание сухой растительности, т.е. человеческий фактор.

Зачастую человеческая беспечность, халатность и пренебрежение элементарными правилами безопасности приводят к самым непредсказуемым последствиям.

22 марта в 11-58 поступило сообщение о пожаре деревянного забора в аг. Киров Наровлянского района. В результате повреждено 36 метров забора, уничтожено 0,5 га сухой растительности. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.

В этот же день в 15-06 поступило сообщение о пожаре штабеля дров в д. Гажин Наровлянского района. В результате уничтожены 3 куб. метра дров и 0,3 га сухой растительности. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.



Закономерность таких пожаров в том, что люди намеренно сжигают сухую растительность, не задумываясь о последствиях. Их желание таким образом навести порядок на своем участке чаще всего несет только разрушения и материальные потери. Разбушевавшееся пламя трудно остановить, а пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель.

23 марта днём на номер 112 поступило сообщение о пожаре сухой растительности и деревянного забора в г.п. Уваровичи. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар, работали 2 единицы техники МЧС. К работникам скорой медицинской помощи обратился собственник домовладения, мужчина 1971 года рождения, который получил ожоги при самостоятельном тушении пожара сухой растительности. Его госпитализировали. Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.

Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреную погоду. Огонь раздувается мгновенно, его очень сложно удержать и остановить. Разведение костров на приусадебном участке или вблизи строений может стать не только причиной пожара, но и нанести значительный ущерб, а то и полностью уничтожить жилые дома, постройки и сараи. Сухая трава и лесная подстилка легко воспламеняются, и огонь уничтожает жилье, инфраструктуру, урожай, приводя к огромным экономическим потерям.

6 марта прошлого года в 14-05 на номер 112 поступило сообщение, что г.п. Озаричи Калинковичского района горит сухая растительность, есть угроза строениям. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧС. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. На пожаре были задействованы 8 пожарных автоцистерн. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. В результате уничтожены 1 жилой дом, 1 дачный дом, 11 хозяйственных построек, 0,8 га сухой растительности, а также поврежден 1 жилой дом. Одна из рассматриваемых версий причины пожара – неосторожное обращение с огнём.

На следующий день похожая ситуация в прошлом году произошла и в Ельском районе.

7 марта в 15-08 на номер 112 поступило сообщение о загорании сухой растительности в д. Богутичи Ельского района. Спасатели оперативно выехали на место ЧС. Огонь быстро распространялся из-за погодных условий. На месте работали 9 пожарных автоцистерн. Спасатели ликвидировали возгорание в 18-17. В результате пожара уничтожены 2 дачных дома, 2 нежилых дома, 6 хозяйственных построек, 17 Га сухой растительности. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности при наведении порядка на придомовой территории и земельных участках, а также при использовании специальных приспособлений для приготовления пищи (мангалов, грилей, барбекю и др.). Спасатели напоминают: разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах. Их список определяют местные органы власти. Если речь идет о даче или частном доме, то, прежде всего, надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Также позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было сухих веток и всего того, что может легко воспламениться. Помните, что не допускается использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига). Ну и, конечно, мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей. По окончании процесса горения остатки горящих и тлеющих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления. Что касается приготовления шашлыков на балконе – это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, использование которых по инструкции допускается в помещениях.

Если вы все же стали очевидцем горения сухой растительности: