По оперативным данным на 23 марта в Гомельской области произошло 88 пожаров в природных экосистемах: 4 лесных пожара на общей площади свыше 1 га и 84 возгорания травы и кустарников на площади более 10,5 га.
Административная ответственность
Согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. В соответствии со статьей 16.41 за разведение костров в запрещенных местах предусмотрено наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.
Безопасная утилизация
При выборе способов утилизации сухой растительности, пожнивных остатков нужно отдавать приоритет безопасным. На дворовой территории и земельных участках допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи (мангалов, грилей, барбекю и др.) при условии выполнения следующих требований:
- разводить костры следует при условии обеспечения гражданами непрерывного визуального контроля за процессом горения и тления;
- места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности. Рекомендуются обкопать место костра либо разводить его в специальной негорючей емкости;
- в доступности необходимо иметь средства тушения, к которым относятся первичные средства пожаротушения (огнетушители, немеханизированный ручной пожарный инструмент, емкости с запасом воды, полотнища противопожарные), емкости с сыпучими материалами и т.п.;
- процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. При этом, безопасное расстояние определяется гражданином самостоятельно исходя из размеров костра, вида горючих материалов и погодных условий;
- по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.
Правила не допускают
- выжигание сухой растительности на корню на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства;
- разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;
- использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).
Кроме того, не допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи в зданиях, хозяйственных строениях и сооружениях, а также на балконах, в лоджиях, на террасах, кровлях и стилобатах, за исключением, если их размещение предусмотрено проектной документацией.
Человеческий фактор
Ежегодно работники МЧС среди основных причин возгораний в природных экосистемах выделяют неосторожное обращение с огнем гражданами и выжигание сухой растительности, т.е. человеческий фактор.
Зачастую человеческая беспечность, халатность и пренебрежение элементарными правилами безопасности приводят к самым непредсказуемым последствиям.
22 марта в 11.58 поступило сообщение о пожаре деревянного забора в аг. Киров Наровлянского района. В результате повреждено 36 метров забора, уничтожено 0,5 га сухой растительности. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.
В этот же день в 15-06 поступило сообщение о пожаре штабеля дров в д. Гажин Наровлянского района. В результате уничтожены 3 куб. метра дров и 0,3 га сухой растительности. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.
Закономерность таких пожаров в том, что люди намеренно сжигают сухую растительность, не задумываясь о последствиях. Их желание таким образом навести порядок на своем участке чаще всего несет только разрушения и материальные потери. Разбушевавшееся пламя трудно остановить, а пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель.
Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреную погоду. Огонь раздувается мгновенно, его очень сложно удержать и остановить. Разведение костров на приусадебном участке или вблизи строений может стать не только причиной пожара, но и нанести значительный ущерб, а то и полностью уничтожить жилые дома, постройки и сараи. Сухая трава и лесная подстилка легко воспламеняются, и огонь уничтожает жилье, инфраструктуру, урожай, приводя к огромным экономическим потерям.
6 марта прошлого года в 14.05 на номер 112 поступило сообщение, что г.п. Озаричи Калинковичского района горит сухая растительность, есть угроза строениям. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧС. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. На пожаре были задействованы 8 пожарных автоцистерн. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. В результате уничтожены 1 жилой дом, 1 дачный дом, 11 хозяйственных построек, 0,8 га сухой растительности, а также поврежден 1 жилой дом. Одна из рассматриваемых версий причины пожара – неосторожное обращение с огнём.
На следующий день похожая ситуация в прошлом году произошла и в Ельском районе.
7 марта в 15.08 на номер 112 поступило сообщение о загорании сухой растительности в д. Богутичи Ельского района. Спасатели оперативно выехали на место ЧС. Огонь быстро распространялся из-за погодных условий. На месте работали 9 пожарных автоцистерн. Спасатели ликвидировали возгорание в 18-17. В результате пожара уничтожены 2 дачных дома, 2 нежилых дома, 6 хозяйственных построек, 17 Га сухой растительности. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём.
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности при наведении порядка на придомовой территории и земельных участках, а также при использовании специальных приспособлений для приготовления пищи (мангалов, грилей, барбекю и др.). Спасатели напоминают: разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах. Их список определяют местные органы власти. Если речь идет о даче или частном доме, то, прежде всего, надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Также позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было сухих веток и всего того, что может легко воспламениться. Помните, что не допускается использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига). Ну и, конечно, мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей. По окончании процесса горения остатки горящих и тлеющих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления. Что касается приготовления шашлыков на балконе – это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, использование которых по инструкции допускается в помещениях.
Если вы все же стали очевидцем горения сухой растительности:
- оцените обстановку;
- если очаг небольшой, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, забросайте песком или залейте водой;
- потушите пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
- если очаг большой, немедленно позвоните по телефону 101 или 112, постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.