На тожественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня основания КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, более 40 наград вручили лучшим работникам отрасли.

Поздравления и слова благодарности звучали в адрес представителей одной из самых мирных и необходимых профессий, кто ежедневно делает нашу жизнь комфортнее, чище и светлее.

Вручил приветственный адрес директору КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгению Новику и провел церемонию награждения заместитель начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома Александр Цалко. Почетными грамотами Государственного объединения ЖКХ по Гомельской области награждены: главный бухгалтер административно-управленческого персонала Лариса Саянкова, специалист по кадрам административно- управленческого персонала Наталья Громыко, водитель транспортного участка Алексей Панков.

К поздравлениям с 75-летием со дня образования предприятия и профессиональным праздником присоединился заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев. Владимир Владимирович вручил Евгению Новику приветственный адрес от председателя райисполкома Валентина Ундруля. «Юбилей – не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. Вы трудитесь в исключительно важной отрасли, круглосуточно обеспечивая жизнедеятельность всех населенных пунктов Буда-Кошелевского района. От вашего профессионализма и ответственности зависит комфорт в наших домах, стабильная работа предприятий, социальных учреждений, порядок на улицах. Коммунальная сфера требует постоянного внимания, контроля и дисциплины. В любое время суток и в любую погоду вы готовы устранять аварийные ситуации.

Профессиональный праздник – замечательный повод поблагодарить всех, кто работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ваш труд не всегда заметен, но очень важен! Благодарю и ветеранов отрасли нашего района за значительный вклад в развитие предприятия и преданность своему делу! Спасибо вам!

Желаю вам больших успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами, стабильности в работе, пусть будет поменьше внештатных ситуаций и больше благодарных слов. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! Мира и добра», – говорится в поздравлении.

Владимир Ковалев объявил благодарность районного исполнительного комитета заместителю директора административно-управленческого персонала Алле Грибановой, экономисту административно-управленческого персонала Людмиле Журовой, специалисту по кадрам административно-управленческого персонала Елене Кругляковой, трактористу транспортного участка Анатолию Туманскому, маляру ремонтно-строительного подразделения Андрею Мамекину, слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Александру Гудкову, штукатуру ремонтно-строительного подразделения Сергею Денисовскому, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка Коммунар Александру Каешко.



Евгений Новик отметил важность жилищно-коммунальной сферы в жизни людей, поблагодарил всех членов коллектива за добросовестный труд, пожелал им успехов, новых трудовых достижений на благо малой родины и вручил Почетные грамоты КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Среди награжденных – электромонтажник по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей Брундуков, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений участка содержания и обслуживания жилого фонда Галина Абрамович, дорожный рабочий ремонтно-строительного подразделения Александр Новиков, начальник службы КИПиА Александр Дорохов, электрогазосварщик участка тепловых сетей службы теплоснабжения Сергей Нагорняк, слесарь-сантехник участка содержания и обслуживания жилого фонда Игорь Воденков, водитель автомобиля транспортного участка Иван Зайцев, инженер охраны окружающей среды административно-управленческого персонала Екатерина Бобровничая, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов котельной н.п. Бушевка службы теплоснабжения Александр Юденков, начальник ремонтно-строительного подразделения Михаил Аверьянов, инженер производственно-технического отдела административно-управленческого персонала Елена Дмитренко, начальник участка Уваровичи Александр Ловцов, водитель автомобиля транспортного участка Александр Янченко, мастер участка Уваровичи Александр Мячиков, специалист по кадрам административно-управленческого персонала Наталья Громыко, водители автомобиля транспортного участка Алексей Панков и Сергей Гавриченко.

Благодарность предприятия объявлена: слесарю по ремонту котельного оборудования и пылеприготовительных цехов котельной н.п. Рогинь Эдуарду Походову, слесарю-сантехнику участка Коммунар Ивану Гулай, трактористу участка Коммунар Валерию Сотникову, прессовщику вторичного сырья станции сортировки ТКО Александру Парфенову, рабочему зеленого строительства участка благоустройства и санитарной очистки Федору Приходько, штукатуру ремонтно-строительного подразделения Зое Яцко, сторожу участка по реализации топлива Николаю Зайцеву, слесарю по ремонту котлов котельной н.п. Коммунар службы теплоснабжения Виктору Рябцеву, рабочему зеленого строительства участка благоустройства и санитарной очистки Марии Стальченко, главному энергетику административно-управленческого персонала Сергею Нагорняку, специалисту по работе с населением административно-управленческого персонала Татьяне Самотеевой, инженеру по учету топливно-энергетических ресурсов административно-управленческого персонала Инне Максименко, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений участка содержания и обслуживания жилого фонда Сергею Балюрко, изолировщику на термоизоляции Игорю Лукашеву и штукатуру Сергею Денисовскому ремонтно-строительного подразделения, электромонтеру по обслуживанию и ремонту электрооборудования участка Коммунар Александру Каешко, машинисту экскаватора участка Коммунар Владимир Ковалев, контролерам абонентского отдела Наталье Щукиной и Николаю Газову.

Директор аграрно-технического колледжа Николай Адашкевич от всего коллектива учреждения образования поблагодарил работников коммунальной службы за добросовестную работу, сотрудничество и взаимодействие в работах по благоустройству и вручил памятный подарок.

На этом торжество не закончилось. Творческие, музыкальные, душевные подарки дарили зрителям вокальный коллектив «Асалода», Иван Никитин, Олег Сомов, Анастасия Дробышевская, Антонина Цыкунова.

В преддверии профессионального праздника желаем работникам жилищно-коммунального хозяйства уюта и тепла в домах и семьях. Пусть ваша работа приносит только радость и благодарные отзывы от граждан.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко