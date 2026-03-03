В мероприятии приняли участие лучшие представительницы села из 118 районов страны.



В их числе была и жительница Будакошелевщины – заведующая отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского ЦДТ, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь, образцового ансамбля танца «Мiлавiца» Людмила Кабаева.

— Участие в форуме стало для меня по-настоящему ценным опытом. Понравилось все: от прекрасной организации до той особой, торжественной и одновременно теплой атмосферы, которая там царила. Главное же, что я для себя отметила, – это ощущение единства и понимание того, насколько важна роль женщины в развитии сельских территорий. Очень рада, что мне выпала честь быть в этот день среди этих замечательных людей. Такие встречи вдохновляют и дают силы двигаться дальше, чтобы наша работа приносила еще больше пользы родной земле, – поделилась впечатлениями Людмила Александровна.