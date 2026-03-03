В феврале текущего года на предприятиях района технической инспекцией Федерации профсоюзов Беларуси был проведен мониторинг соблюдения законодательства об охране труда. Итоги работы рейдовой группы рассмотрели сегодня на семинаре-занятии с участием инженеров по охране труда, председателей первичных профсоюзных организаций и других заинтересованных лиц организаций и предприятий района.

О нарушениях законодательства об охране труда, выявленных в ходе мониторинга, а также основных причинах случаев производственного травматизма, произошедших в организациях области, изменениях в законодательстве по охране труда при организации и выполнении работ на высоте проинформировал технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Денис Мишаков.

Начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук акцентировал внимание на соблюдении требований пожарной безопасности.

На интересующие вопросы ответила начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович.

Татьяна Титоренко

Фото Ирины Снежной