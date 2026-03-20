Весна и лето — это не только время прогулок и отдыха на природе, но и сезон, когда особенно важно быть внимательным к своему здоровью. Клещи активизируются, и вероятность укуса возрастает.
Первый шаг — правильно удалить клеща
Однако, как отмечает врач-эпидемиолог, заведующая противоэпидемическим отделением отдела эпидемиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Влада Запольская, в такой ситуации главное — не паниковать, а знать чёткий алгоритм действий.
Сделать это можно самостоятельно, если действовать аккуратно. Лучше всего использовать специальные приспособления — нитевую петлю или специальные производственные сниматели для извлечения клещей. Если их нет под рукой, подойдёт тонкий пинцет. Выбор инструмента зависит от того, насколько глубоко клещ впился в кожу.
Клеща нужно захватить как можно ближе к поверхности кожи и аккуратно извлечь, стараясь не сдавливать его тело. Действовать следует плавно, без резких движений.
Ключевая задача — удалить паразита полностью. Если в коже останется его часть, это может вызвать воспаление.
Обработка после укуса: что важно помнить
После удаления клеща место укуса необходимо обработать антисептиком или любым спиртовым раствором.
Повязку накладывать не нужно — дополнительная защита в данном случае не требуется.
По словам Влады Запольской, санитарно-эпидемиологические службы постоянно контролируют ситуацию: исследуются клещи как из природной среды, так и снятые с людей. Это позволяет объективно оценивать риски заражения.
Статистика: не каждый укус опасен
И данные показывают: не каждый укус опасен. Возбудители лайм-боррелиоза обнаруживаются примерно в каждом четвёртом клеще. При этом вирус клещевого энцефалита встречается значительно реже — около 0,2%. Например, за прошлый год он был выявлен лишь в 29 случаях из более чем 12 тысяч исследований.
Почему клещей становится больше
Тем не менее, специалисты фиксируют рост инфицированности клещей за последние годы. Причина — в том числе климатические изменения: потепление способствует расширению ареала и увеличению численности этих паразитов.