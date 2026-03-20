Весна и лето — это не только время прогулок и отдыха на природе, но и сезон, когда особенно важно быть внимательным к своему здоровью. Клещи активизируются, и вероятность укуса возрастает.

Первый шаг — правильно удалить клеща

Однако, как отмечает врач-эпидемиолог, заведующая противоэпидемическим отделением отдела эпидемиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Влада Запольская, в такой ситуации главное — не паниковать, а знать чёткий алгоритм действий.

Первое и самое важное — правильно удалить клеща.

Сделать это можно самостоятельно, если действовать аккуратно. Лучше всего использовать специальные приспособления — нитевую петлю или специальные производственные сниматели для извлечения клещей. Если их нет под рукой, подойдёт тонкий пинцет. Выбор инструмента зависит от того, насколько глубоко клещ впился в кожу.

Клеща нужно захватить как можно ближе к поверхности кожи и аккуратно извлечь, стараясь не сдавливать его тело. Действовать следует плавно, без резких движений.

Ключевая задача — удалить паразита полностью. Если в коже останется его часть, это может вызвать воспаление.

Обработка после укуса: что важно помнить

После удаления клеща место укуса необходимо обработать антисептиком или любым спиртовым раствором.

Повязку накладывать не нужно — дополнительная защита в данном случае не требуется.

По словам Влады Запольской, санитарно-эпидемиологические службы постоянно контролируют ситуацию: исследуются клещи как из природной среды, так и снятые с людей. Это позволяет объективно оценивать риски заражения.

Статистика: не каждый укус опасен

И данные показывают: не каждый укус опасен. Возбудители лайм-боррелиоза обнаруживаются примерно в каждом четвёртом клеще. При этом вирус клещевого энцефалита встречается значительно реже — около 0,2%. Например, за прошлый год он был выявлен лишь в 29 случаях из более чем 12 тысяч исследований.

Почему клещей становится больше

Тем не менее, специалисты фиксируют рост инфицированности клещей за последние годы. Причина — в том числе климатические изменения: потепление способствует расширению ареала и увеличению численности этих паразитов.

