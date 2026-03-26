В этом году мероприятие было приурочено к Году белорусской женщины и прошло под символичным названием «Образ, бережно хранимый». Участие в нем приняли ребята в возрасте от 7 до 17 лет.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» среди участников 8-12 лет победу одержал кружок «Бумажная фантазия» (Кривский СДК), 2-е место заняла Милана Чура (Чеботовичский ЦНТ), 3-й стала Станислава Епенкова (Коммунаровский ДК). В возрастной категории 13-17 лет лучшей признана Николь Карпович (Гусевицкий ЦТ), 2-е и 3-е места у представительниц Коммунаровского ДК Влады Кирьяновой и Миланы Бужан.

Среди ребят 8-12 лет в номинации «Изобразительное искусство» 1-е место завоевала Станислава Епенкова (Коммунаровский ДК), второй стала Анастасия Гавриленко (Краснознаменский СДК), третьим – Артемий Решенок (Коммунаровский ДК). В возрастной группе 13-17 лет победил Павел Заколодный из Шарибовского СК, 2-е место у Доминики Сычевой из Коммунаровского ДК.

Диплом «Самому юному таланту» в номинации «Художественное чтение» вручен Филиппу Жабину из Губичского СДК. Среди участников 8-12 лет победителем признана Диана Малынова (Краснознаменский СДК). В возрастной категории 13-17 лет отличились представительницы Губичского СДК: 2-е место разделили Евгения Давыдова и Ольга Панкевич, 3-е место – у Виктории Сидоренко.

Хореографическое творчество принесло победу танцевальному кружку «Карамельки» из Рогинского ЦНТ среди участников 8-12 лет, 2-е место в этой возрастной группе заняли любительские объединения «Ритмикс» и «Импульс» Коммунаровского ДК. Среди ребят 13-17 лет лучшим стало любительское объединение «В движении» Губичского СДК.

Среди ансамблей 8-12 лет в номинации «Вокальное творчество» дипломом 2-й степени отмечена младшая группа детского вокального кружка Губичского СДК, 3-е место у Валерии Редько и Нелли Рябченко из Старобудского СДК. Среди участников 13-17 лет диплом за проявленный творческий потенциал вручен старшей группе детского вокального кружка Губичского СДК. Среди солистов в возрастной группе 8-12 лет 1-е и 2-е места заняли представительницы ЦРДК Божена Агажельская и Василина Сильченко, 3-е место у Валерии Сотниковой из Краснознаменского СДК. В категории 13-17 лет лучшей признана Варвара Божок из Уваровичского ГДК.

В номинации «Презентация» среди участников до 7 лет 3-е место заняло любительское объединение «Поиграй-ка» Краснознаменского СДК. В возрастной группе 8-12 лет третьими стали «Затейники» Кривского СДК. Среди ребят 13-17 лет 2-е место у любительского объединения «Юный краевед-турист» Губичского СДК, на 3-м – «Спадчына» Чеботовичского ЦНТ.

Главный приз конкурса, гран-при за лучший творческий номер, получил коллектив Губичского СДК.

Елизавета Малая

Фото автора