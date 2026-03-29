Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд стала победительницей турнира WTA-1000 в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале первая ракетка планеты встречалась с американкой Кори Гауфф, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке — 6:2, 4:6, 6:3. В активе белоруски три подачи на вылет, она не допустила ни одной двойной ошибки. Решающая игра продолжалась 2 часа 10 минут. В 13-й очной встрече Арина Соболенко в седьмой раз обыграла Кори Гауфф. Теперь у Арины Соболенко 24 чемпионских титула на турнирах под эгидой WTA.
Победительница нынешних состязаний в Майами заработала более $1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Год назад в финальном поединке Miami Open Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу — 7:5, 6:2. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко трижды выигрывала этот турнир (2009, 2011, 2016).