Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд стала победительницей турнира WTA-1000 в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С победой теннисистку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В финале первая ракетка планеты встречалась с американкой Кори Гауфф, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке — 6:2, 4:6, 6:3. В активе белоруски три подачи на вылет, она не допустила ни одной двойной ошибки. Решающая игра продолжалась 2 часа 10 минут. В 13-й очной встрече Арина Соболенко в седьмой раз обыграла Кори Гауфф. Теперь у Арины Соболенко 24 чемпионских титула на турнирах под эгидой WTA.

На пути к финалу белоруска обыграла трех представительниц США Энн Ли (39) — 7:6, 6:4, Кэти Макнэлл (72) — 6:4, 6:2, Хейли Баптист (45) — 6:4, 6:4, китайскую теннисистку Циньвень Чжэн (26) — 6:3, 6:4, а в полуфинальном матче переиграла вторую ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:4, 6:3.

Победительница нынешних состязаний в Майами заработала более $1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Год назад в финальном поединке Miami Open Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу — 7:5, 6:2. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко трижды выигрывала этот турнир (2009, 2011, 2016).

Завтра в финале мужского турнира соперником итальянского теннисиста Янника Синнера (2-й номер рейтинга ATP) будет чех Иржи Лехечка.