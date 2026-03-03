Покрытые льдом водоемы – территория повышенной опасности. Особенно, когда под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. Поэтому выходить на его поверхность крайне опасно. Однако, каждый год люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. Человек, оказавшийся в данное время в воде, может погибнуть не только в результате утопления, но и от переохлаждения организма, которое наступает уже через 10 минут после попадания в холодную воду.

Поэтому сотрудники МЧС еще раз напоминают правила поведения на льду. Это нужно знать:

— безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;

— прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша;

— если температура воздуха держится выше 0ºС более трех дней, то прочность льда уменьшается на 25%;

— прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в два раза меньше, серый, матово белый или с желтоватым оттенком лед – ненадежен;

— не проверяйте прочность льда ногой. Для проверки льда необходимо пользоваться пешней, обычно весом 2-4 кг и длиной 130-170 см. Прочный лед пробивается только после двух-трех ударов. Если же вода появляется с первого удара, нужно немедленно остановиться и, не торопясь, спокойно повернуть назад и аккуратно отступать по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширине плеч. Нельзя бежать по льду – это может спровоцировать быстрый раскол поверхности.

В очередной раз напоминаем, что люди, выходящие на лед, должны иметь с собой спасательные средства и быть в спасательном жилете.

Больше всего несчастных случаев происходит в этот период с детьми. Особенно недопустимы игры детей на льду и вблизи водоемов. Надо максимально усилить наблюдение за детьми, не оставлять их без присмотра взрослых, вести среди них разъяснительную работу. Этим должны заниматься все: родители, взрослые.

Буда-Кошелевский РОЧС