На этом сделал акцент председатель облисполкома Иван Крупко:

«Нам есть, чем гордиться, но есть и над чем работать».

В первую очередь, подчеркнул губернатор, внимание следует уделить экономике:

«Вклад области в экономику страны остается весомым. Это более 11% ВВП страны, 17% промышленного производства и по 12% сельхозпродукции, розничного товарооборота и инвестиций в основной капитал».

Основой экономики региона остается промышленность. В области работает более 200 крупных и средних предприятий. Отрасль формирует более трети ВРП. Уверенные темпы развития продолжают демонстрировать практически все крупные предприятия области: Светлогорский ЦКК, «Белоруснефть», Гомельский химзавод, БМЗ, «Гомсельмаш» и другие. Развивается также малый и средний бизнес.

Экономика области остается экспортоориентированной. Более половины произведенной продукции поставляется на внешние рынки.

Гомельщина официально