(Будет дополнено)

По основной теме дня проинформировала начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова. Она акцентировала внимание на направлениях регионального развития, обозначенных в программе социально-экономического развития страны на текущую пятилетку. «Сильные регионы являются приоритетом государственной политики уже второе пятилетие. Основная цель – обеспечить комплексный подход к росту благосостояния населения, равномерное развитие территорий, не допустить разрыва между городом и селом», – отметила Анна Николаевна. Особое внимание она уделила экономическому развитию Будакошелевщины. За пятилетку темп производства продукции сельского хозяйства в районе составил 113,5% к 2020 году. В 2025 году сельскохозяйственными организациями намолочено 154,5 тыс. тонн зерна – в 1,4 раза больше, чем в 2024-м. Накопано 26,6 тыс. тонн картофеля (рост в 2,4 раза), собрано 5,7 тыс. тонн овощей (173% к 2024 году), льноволокна – 1,5 тыс. тонн (в 2,1 раза больше). Производство скота и птицы в живом весе составило 45,7 тыс. тонн – 127% к уровню предыдущего года. Валовой надой молока достиг 32,9 тыс. тонн (104,5%).

Говоря о социальной сфере, Анна Мацакова подчеркнула, что развитие жилищного фонда – одно из важнейших направлений социальной политики. За последние пять лет в районе построено 2786 квадратных метров арендного жилья, что позволяет привлекать и закреплять молодых специалистов, в том числе и в системе здравоохранения. В целом по республике строительство арендного жилья набирает темпы: в 2025 году его введено в три раза больше, чем в 2021-м, и в четыре раза больше, чем в 2019 году. Арендное жилье становится наиболее приемлемым способом решения жилищного вопроса для молодых специалистов.

Кроме того, начальник отдела экономики напомнила, что Беларусь вошла в двадцатку стран по уровню интеллекта, заняв 17-е место в мировом рейтинге, а выпускники Гомельской области на протяжении последних пяти лет занимают лидирующие позиции среди регионов республики.

Сделала акцент и на доступности и качестве медицинской помощи – теме, напрямую касающейся работников ЦРБ. В области созданы необходимые условия для того, чтобы каждый житель независимо от места проживания мог получить гарантированную квалифицированную медицинскую помощь. В сельской местности первичная помощь на 100% оказывается врачами общей практики, работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты. За пятилетку для учреждений здравоохранения Гомельской области закуплено 195 автомобилей скорой медицинской помощи, из них 60 – в 2025 году.

Анна Николаевна также остановилась и на волнующем многих жителей вопросе состояния дорожной сети и транспортного сообщения. В 2021-2025 годах в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси» в области отремонтировано более 2700 километров местных и республиканских автомобильных дорог, выполнен ремонт более 340 тысяч квадратных метров дорожного покрытия улиц в агрогородках. Проведен ремонт 52 мостовых сооружений.

