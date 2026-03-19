Информационно-пропагандистская группа под руководством председателя районного Совета депутатов Сергея Халдая встретилась с жителями Чеботовичского сельсовета.

С докладом по основной теме выступила главный специалист райсовета Вероника Ацаева. Она акцентировала внимание на том, что сильные регионы являются приоритетом программ социально-экономического развития Беларуси. «Ключевая концепция нового пятилетия – сформировать самодостаточное и конкурентоспособное государство, в центре внимания которого – человек. Необходимо перейти к новому качеству жизни каждого белоруса, создать благоприятные условия для работы, ведения бизнеса и комфортной жизни в любом населенном пункте страны», – обозначила Вероника Александровна.

Говоря о развитии экономики региона, она отметила, что Гомельщина продолжает уверенно идти вперед: вклад области в экономику страны составляет более 11% валового внутреннего продукта Беларуси, 17% промышленного производства, по 12% сельхозпродукции, инвестиций и розничного товарооборота. В области работает более 200 крупных и средних предприятий, которые в прошлом году выпустили продукции на 36,5 миллиарда рублей. Особое внимание она уделила достижениям Буда-Кошелевского района. «Темп производства продукции сельского хозяйства за пятилетку составил 113,5% к 2020 году. В 2025 году сельскохозяйственными организациями района намолочено 154,5 тысяч тонн зерна – это в 1,4 раза больше 2024-го. Накопано 26,6 тысяч тонн картофеля – в 2,4 раза больше, собрано 5,7 тысяч тонн овощей – 173% к уровню прошлого года», – подчеркнула главный специалист райсовета.

Вероника Ацаева также отметила положительные изменения в сферах образования, здравоохранения и жилищного строительства. Она акцентировала, что за последние пять лет в области построено и реконструировано 13 спортивных объектов, значительно обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи, а уровень обеспеченности населения жильем вырос до 29,5 квадратных метра на человека. В Буда-Кошелевском районе за этот период построено 2786 квадратных метров арендного жилья.

С информацией о льготных кредитных программах выступила заведующий сектором розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Буда-Кошелево Галина Пашковская. Она подробно рассказала о возможностях оформления кредитов на отечественные товары под льготные проценты, а также о новых продуктах банка, включая кредиты на медицинские услуги.

Главврач районного центра гигиены и эпидемиологии Сергей Антонов проинформировал о наведении порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов, напомнив о необходимости своевременной уборки придомовых территорий, покоса травы и вырубки сухостоя, а также о предусмотренной административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

О правилах пожарной безопасности в весенний период рассказал инспектор СПиВО районного отдела по ЧС Александр Хацулев. Он разъяснил, чем опасно сжигание сухой травы, какие меры предосторожности необходимо соблюдать при разведении костров и как действовать в случае возникновения пожара.

В свою очередь Сергей Халдай рассказал о планах по развитию социальной сферы на текущий год, отметив, что на финишную прямую выходит реконструкция Уваровичского социального пансионата «Луговой». В аг. Коммунар запланировано строительство многоквартирного жилого дома, что позволит решить жилищные вопросы работников местных предприятий и организаций.

Отдельно председатель райсовета остановился на теме предстоящего субботника. «Совсем скоро жители района смогут внести свой личный вклад в благоустройство родных мест – привести в порядок дворы, улицы, парки и скверы. Я уверен, что трудовые коллективы и неравнодушные граждане активно подключатся к общему делу, ведь только совместными усилиями можно сделать район красивее и уютнее для жизни», – подытожил Сергей Анатольевич.

В ходе встречи жители сельсовета обратились с просьбой оказать содействие в ремонте подъездной дороги к школе, так как по ней с трудом проезжает школьный автобус. Обозначенную проблему глава депутатского корпуса взял на личный контроль.

Елизавета Малая

Фото автора