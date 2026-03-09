Мероприятие приурочено Дню женщин и прошло в рамках Года белорусской женщины. Яркие спортивные состязания стали настоящим праздником для замечательных участниц.
Открывая мероприятие, директор колледжа Николай Адашкевич пожелал всем девушкам удачи и отличного настроения.
В конкурсах и эстафетах состязались представительницы прекрасной половины трудового коллектива. Задания были увлекательными, интересными и необычными.
Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения, где каждая участница получила грамоту и памятные призы. Чаепитие с ароматными пирогами стало отличным завершением замечательного дня.
Подготовила Наталья Логунова
Фото из архива аграрно-технического колледжа