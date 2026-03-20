Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха, которое поражает легкие и другие органы. Успешно лечится при раннем выявлении. Профилактика включает вакцинацию БЦЖ, регулярные обследования (флюорография) и здоровый образ жизни. Лечение длительное (от 6 месяцев), проводится строго по назначению врача комбинацией антибиотиков и требует ответственного подхода.

Профилактика туберкулеза:

Профилактика делится на специфическую (вакцинация) и неспецифическую (социальная и санитарная).

Вакцинация БЦЖ: Проводится новорожденным на 3-5 день жизни, что защищает детей от тяжелых форм туберкулеза.

Раннее выявление:

Дети: Ежегодная проба Манту или диаскинтест.

Взрослые: Флюорографическое обследование не реже 1 раза в год (в группах риска — чаще).

Профилактическое лечение:

Назначается лицам, находившимся в контакте с больным, для предупреждения развития инфекции.

Гигиена и образ жизни:

проветривание помещений, влажная уборка;

отказ от курения, алкоголя и наркотиков, которые снижают иммунитет;

полноценное питание (богатое белками и витаминами);

соблюдение личной гигиены (мытье рук);

избегание длительного контакта с кашляющими людьми.

Симптомы туберкулеза

Обратите внимание на следующие признаки:

длительный кашель (более 3 недель) или кашель с мокротой, иногда с кровью;

повышенная температура тела (37-37.5°C) в течение длительного времени;

ночная потливость, быстрая утомляемость и слабость;

снижение массы тела и потеря аппетита.

Лечение туберкулеза

Лечение туберкулеза — сложный и длительный процесс, который проводится в специализированных диспансерах.

Комплексный подход: Применяется комбинация из нескольких противотуберкулезных препаратов, чтобы избежать развития устойчивости инфекции.

Длительность: Лечение длится минимум 6-8 месяцев, а в запущенных случаях — до нескольких лет.

Контроль лечения: Лечение должно быть непрерывным и проходить под наблюдением врача (контролируемое лечение).

Лекарственно-устойчивый туберкулез: Если бактерии устойчивы к основным препаратам, подбираются специальные схемы лечения, включающие более современные и сильные средства.

Важно: Самолечение недопустимо и опасно для жизни. При появлении симптомов необходимо сразу обратиться к врачу-фтизиатру.

24 марта в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая линия» с врачом-фтизиатром районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-79-75 с 10.00 до 12.00.

Врач-фтизиатр И.В. Чернова.