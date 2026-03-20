Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха, которое поражает легкие и другие органы. Успешно лечится при раннем выявлении. Профилактика включает вакцинацию БЦЖ, регулярные обследования (флюорография) и здоровый образ жизни. Лечение длительное (от 6 месяцев), проводится строго по назначению врача комбинацией антибиотиков и требует ответственного подхода.
Профилактика туберкулеза:
Профилактика делится на специфическую (вакцинация) и неспецифическую (социальная и санитарная).
Вакцинация БЦЖ: Проводится новорожденным на 3-5 день жизни, что защищает детей от тяжелых форм туберкулеза.
Раннее выявление:
- Дети: Ежегодная проба Манту или диаскинтест.
- Взрослые: Флюорографическое обследование не реже 1 раза в год (в группах риска — чаще).
Профилактическое лечение:
Назначается лицам, находившимся в контакте с больным, для предупреждения развития инфекции.
Гигиена и образ жизни:
- проветривание помещений, влажная уборка;
- отказ от курения, алкоголя и наркотиков, которые снижают иммунитет;
- полноценное питание (богатое белками и витаминами);
- соблюдение личной гигиены (мытье рук);
- избегание длительного контакта с кашляющими людьми.
Симптомы туберкулеза
Обратите внимание на следующие признаки:
- длительный кашель (более 3 недель) или кашель с мокротой, иногда с кровью;
- повышенная температура тела (37-37.5°C) в течение длительного времени;
- ночная потливость, быстрая утомляемость и слабость;
- снижение массы тела и потеря аппетита.
Лечение туберкулеза
Лечение туберкулеза — сложный и длительный процесс, который проводится в специализированных диспансерах.
Комплексный подход: Применяется комбинация из нескольких противотуберкулезных препаратов, чтобы избежать развития устойчивости инфекции.
Длительность: Лечение длится минимум 6-8 месяцев, а в запущенных случаях — до нескольких лет.
Контроль лечения: Лечение должно быть непрерывным и проходить под наблюдением врача (контролируемое лечение).
Лекарственно-устойчивый туберкулез: Если бактерии устойчивы к основным препаратам, подбираются специальные схемы лечения, включающие более современные и сильные средства.
Важно: Самолечение недопустимо и опасно для жизни. При появлении симптомов необходимо сразу обратиться к врачу-фтизиатру.
24 марта в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая линия» с врачом-фтизиатром районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-79-75 с 10.00 до 12.00.
Врач-фтизиатр И.В. Чернова.