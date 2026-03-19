США снимают санкции с двух белорусских банков и Минфина. Кроме того, окончательно решен вопрос по калию. Об этом сообщил журналистам спецпосланник США Джон Коул по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов», — заявил Джон Коул.

В ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года также заявлялось о снятии санкций с белорусского калия. Исходя из нынешних заявлений спецпосланника, теперь данный вопрос урегулирован окончательно. «США также приняли решение (об этом объявлено было Президенту) о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании — Белорусская калийная компания и «Беларуськалий», — сказал спецпосланник США.

В этой связи журналисты уточнили, какое время понадобится на то, чтобы на практике формализовать новые объявленные решения о снятии санкции — будет ли это сделано немедленно или потребует определенного периода времени.

«Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее, — подчеркнул Джон Коул. — Мы научились это делать быстрее. Перед тем, как посетить Минск с визитом, мы провели расширенные переговоры с Министерством финансов и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций».