«США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов», — заявил Джон Коул.
В ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года также заявлялось о снятии санкций с белорусского калия. Исходя из нынешних заявлений спецпосланника, теперь данный вопрос урегулирован окончательно. «США также приняли решение (об этом объявлено было Президенту) о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании — Белорусская калийная компания и «Беларуськалий», — сказал спецпосланник США.
В этой связи журналисты уточнили, какое время понадобится на то, чтобы на практике формализовать новые объявленные решения о снятии санкции — будет ли это сделано немедленно или потребует определенного периода времени.
«Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее, — подчеркнул Джон Коул. — Мы научились это делать быстрее. Перед тем, как посетить Минск с визитом, мы провели расширенные переговоры с Министерством финансов и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций».
«Мы очень много обсуждали вопросов, связанных со взаимоотношениями между Беларусью и США. Мы обсуждали также и то, что думают о войне в Иране в Беларуси, то, что думают о войне в Иране в США, и каким образом эта ситуация развивается. Очень ценно всегда получать мнение Президента Беларуси. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все то, что мы обсуждали здесь сегодня, в Вашингтон», — рассказал журналистам Джон Коул по итогам переговоров.
«Мы обсудили также ситуацию, что происходит в Венесуэле. То, что происходит в Венесуэле и других регионах мира. И каким образом это влияет на события во всем мире. Потому что у нас в Западном полушарии сейчас ситуация очень динамичная и стремительно развивается, очень много изменений», — добавил спецпосланник США.
«Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что Президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но Президент Трамп пригласил Президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира», — заявил спецпосланник США.
Один из вопросов касался конфликта в Украине, который, как предположили журналисты, также был в переговорной повестке. Сейчас во многих СМИ распространяется мнение, что на фоне событий на Ближнем Востоке этот конфликт отошел на второй план. Поэтому представители белорусских масс-медиа поинтересовались, как в самих Соединенных Штатах относятся к подобным утверждениям.
«Это разные конфликты. Естественно, для России и Украины ситуация в Украине гораздо важнее того, что происходит на Ближнем Востоке. Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому ситуация очень переменчивая, меняется каждый день», — сказал Джон Коул.
Ранее заявлялось, что одним из вопросов в двусторонней переговорной повестке является возобновление работы посольства США.
«Мы действительно обсудили этот вопрос на встрече с Президентом Лукашенко. Перед нашей поездкой сюда мы провели широкие консультации с Госдепартаментом США, другими вовлеченными структурами. Работа идет в том направлении. Я не могу назвать никаких конкретных дат. Но работа идет, и обе стороны согласились с тем, что это очень важно», — сказал представитель США.
Представителю США был задан вопрос, стоит ли с учетом широкой белорусско-американской повестки ожидать в краткосрочной перспективе прямого двустороннего контакта между Александром Лукашенко и Дональдом Трампом, будь то личная встреча или телефонный разговор.
«Да», — утвердительно ответил Джон Коул.
Представители СМИ спросили, влияет ли кто-либо, кроме президентов США и Беларуси, на тематику и график встреч Джона Коула с белорусским лидером.
«Я работаю с Президентом Трампом и с Президентом Лукашенко», — подчеркнул он.
Спецпосланник США отметил, что ему известно про определенных людей, находящихся за пределами Беларуси, которые «всячески пытаются раздувать свою значимость с помощью СМИ», утверждая, что они якобы имеют отношение к организации подобных встреч и их повестке. «На меня это никакого влияния не оказывает. Никаких инструкций ни от кого больше, кроме как от Президента Трампа в данном случае, я не получаю», — заявил Джон Коул.
Представителю США был задан вопрос относительно состоявшейся накануне его встречи с премьер-министром Литвы, где литовская сторона особо делала акцент на теме метеозондов, навязывая мысль о якобы исходящих из Беларуси угрозах. «Наш Президент неоднократно это опровергал, подкрепляя конкретными фактами. Что вы думаете на этот счет?» — спросили журналисты Джона Коула.
Он отметил, что слышит то, что говорит руководство Литвы и президенты других стран, но США в данном случае выступают с определенной миссией. «Работая с представителями Литвы, мы видим свою цель. Мы выполняем в этом случае гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Беларусью и Литвой улучшились», — заявил Джон Коул.
«Ситуация значительно улучшилась. Мы прошли очень большой путь с тех пор, как в первый раз приехали сюда для встречи с Президентом. Ситуация очень улучшилась. Мы обсуждаем те вопросы, которые связаны с нашими двусторонними отношениями», — сказал представитель США.