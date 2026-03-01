В Беларуси 2 марта ожидается облачная с прояснениями погода. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем местами, а по северо-востоку страны во многих районах прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит минус 4 — плюс 2 градуса. Днем столбики термометров покажут от нуля по северо-востоку до плюс 11 градусов по юго-западу Беларуси.