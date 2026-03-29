Из-за недальновидных решений литовских властей по закрытию границы с Беларусью более 1900 транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов, несколько месяцев не могли вернуться обратно в Литву или проследовать через нее в Польшу. Белорусы не оставили в беде водителей: организовали автостоянку, а люди получили возможность отдохнуть и привести себя в порядок. Заботу об их транспорте взяла на себя частная компания. Благодаря белорусам машины не остались на улице, а содержались в оптимальных условиях. Естественно, что с учетом длительного срока хранения владельцам фур была выставлена приличная сумма – несколько десятков тысяч евро.

Президент и правительство прибалтийской республики закрыли на эту тему глаза, давая понять, что проблемы собственных же бизнесменов их не волнуют. Перевозчики неоднократно обращались к руководству страны и профильных ведомств за помощью, но в ответ получали лишь формальные отписки, потому что для местных политиков собственные амбиции важнее проблем народа.

Видя, что от своих помощи в решении вопроса с пересечением границы ждать не приходится, литовцы, а также поляки, использующие прибалтийское государство как транзитную территорию, для урегулирования ситуации обратились к Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко. Для нашего Главы государства люди и их заботы всегда в приоритете. После рассмотрения обращения он принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией. При этом оплата для перевозчиков за хранение автомобилей снижена в разы.

Перевозчики выражают благодарность Александру Лукашенко за положительное разрешение ситуации. А вот премьер-министр Литвы Инга Ругинене вряд ли дождется хороших слов после заявления об их встрече с белорусскими властями: «Это их личный выбор, у нас как у правительства есть свои вопросы в повестке дня, мы над ними работаем. Эти поездки в Минск – их дело. Будь я на их месте, я бы не поехала, так как для этого существуют политические и дипломатические каналы». Такое мнение – очередное подтверждение полного безразличия литовского правительства по отношению к своим же гражданам. Да и каналы эти «пересохли» по инициативе руководства северной страны-соседки. Беларусь готова их оживить, но Литва не желает восстанавливать добрососедские связи, которые ее же руководство и разорвало.

Решение Президента Беларуси относительно литовских грузовиков – это яркое свидетельство человеческого отношения к проблемам простых людей, пусть даже и граждан государств, руководители которых проводят недружественную политику в отношении нас. Белорусы не желают идти по пути эскалации напряженности. Наоборот, мы всегда говорим о готовности обсуждать все вопросы за столом переговоров. Инициатива Александра Лукашенко – очередное доказательство того, что Минск готов к диалогу и восстановлению рабочих отношений.

Евгений КОНОВАЛОВ