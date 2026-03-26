Товарищеский матч по мини-футболу в рамках районной профилактической акции «Безопасные каникулы» объединил молодежь и более старшее поколение.

Инициатором мероприятия выступил районный Совет депутатов.

В спортзале СШ №1 г. Буда-Кошелево в мастерстве по владению мячом соревновались сегодня представители трех команд: учащихся аграрно-технического колледжа, старшеклассников городских школ, служащих силового блока и депутатского корпуса. Примечательно, что в состав команд вошли несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учета.





«Цель сегодняшнего мероприятия – приобщение молодежи к здоровому и активному образу жизни. Неслучайно матч проходит в каникулярное время, чтобы максимально отвлечь молодых людей от улицы. Уверен, что все участники получат массу положительных эмоций от игры. Желаю везения, успехов, и пусть победит сильнейший!» – с приветственным словом к футболистам, жюри, болельщикам обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Семь таймов увлекательной и зрелищной игры пролетели как одна минута. По итогам проведенных встреч победителем признана команда служащих силового блока и депутатского корпуса, 2-е место у старшеклассников городских школ, замкнула призовую тройку команда учащихся аграрно-технического колледжа. Команда-победитель и призеры награждены дипломами районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов.

От спонсоров мероприятия – районного общественного объединения «Патриоты Беларуси» и представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району – футболистам также были вручены сладкие призы и памятные сувениры. Все участники игры получили заряд положительных эмоций и отлично провели время.

Татьяна Титоренко

Фото автора