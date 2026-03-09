Тарифы на услуги по зарядке электромобилей изменяются с 10 марта. Изменение синхронизировано с плановым пересмотром цен на электроэнергию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Белоруснефть».

Национальный оператор сети зарядных станций Malanka — РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» — информирует об изменении тарифов на услуги по зарядке электромобилей.

«Согласно Декларации об уровне тарифов, утвержденной приказом МАРТ № 40 от 26.02.2026, стоимость электроэнергии, отпускаемой ГПО «Белэнерго» для нужд зарядных станций, увеличилась на 12,9%, а для супербыстрых ЭЗС — на 17,4%», — сообщили в компании.

Стремясь соблюсти баланс интересов пользователей и обеспечить устойчивую работу инфраструктуры, сеть Malanka минимизировала влияние внешних факторов: рост тарифов оператора составит в среднем 12,2-12,3%, что ниже темпов стоимости тарифов электроэнергии для зарядных станций.

Так, с 10 марта будут действовать новые тарифы: зарядка переменным током (AC) — 0,55 бел. руб./кВт*ч, а зарядка постоянным током (DC) — 0,73 бел. руб./кВт*ч.

При этом стоимость услуг по резервированию зарядных станций и штрафы за простой коннектора после завершения сессии остаются без изменений.

Одновременно с изменением тарифов сеть ЭЗС Malanka запускает акцию «Ночная выгода». Так, с 10 марта по 10 апреля на ряде быстрых станций сети вводится специальный льготный тариф. Актуальный список станций (DC), участвующих в акции, будет доступен в режиме реального времени в мобильном приложении Malanka new. «Эта акция действует исключительно для сессий на станциях и коннекторах постоянного тока (DC). Период действия: для сессий, стартовавших с 22.00 до 06.00. Стоимость — 0,45 бел. руб./кВт*ч. Новый тариф призван стимулировать водителей электромобилей пользоваться быстрой зарядной инфраструктурой в часы минимальной нагрузки на энергосистему, что позволяет пользователям существенно экономить на зарядке автомобиля», — пояснили на предприятии.

«Наша приоритетная задача — сохранить высокую привлекательность электротранспорта. Вводя льготную тарификацию на быстрых станциях (DC), актуальный перечень которых доступен в мобильном приложении Malanka new, мы предлагаем клиентам эффективный инструмент для снижения затрат, оставляя стоимость владения электромобилем значительно ниже по сравнению с авто на традиционном топливе», — прокомментировали в пресс-службе «Белоруснефти».