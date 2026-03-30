Апрель начнется с резкого похолодания: температурный фон просядет, а с середины недели начнется вторжение полярного воздуха. Холода добавят северные ветры. По ночам и утрам ожидаются заморозки и гололед, предупредил в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

По его словам, влиять на погоду в начале новой рабочей недели будут умеренно теплые воздушные массы и область высокого атмосферного давления.

Днем в понедельник, 30 марта, воздух прогреется в Витебской и Гомельской областях до +14 °С, в первом регионе ожидается +12 °С, в Гродненской и Могилевской областях, Минске и окрестностях города – на 1 °С ниже. В темное время суток теплее всего будет на территории Гомельской и Могилевской областей – около +5 °С, в Витебской области, Минске и Пристоличье – до +4 °С, в Брестской области – на 1 °С ниже, в Гродненской – лишь 1 °С тепла.

Во вторник, 31 марта, в Беларусь придет атмосферный фронт с юго-востока Европы и принесет с собой осадки. Наиболее интенсивно дожди польют белорусскую землю на восточной части республики. Ветер будет дуть с северо-запада умеренной силы. Кроме того, синоптики не исключают вероятность ночных и утренних туманов.

В последний день марта максимальная температура воздуха ожидается в Брестской, Витебской и Гродненской областях – до +11 °С, в Могилевской – на 1 °С ниже, в Гомельской области, Минске и окрестностях столицы будет лишь +9 °С. С заходом солнца столбики термометров опустятся к отметке 4 °С тепла в Брестской, Витебской и Гомельской областях, всего +3 °С ожидается в Гродненской, Могилевской и Минской областях.

В среду, 1 апреля, управлять погодой станет Балтийский циклон с атмосферными влажными фронтами. День будет пасмурным и дождливым, причем интенсивные осадки и туман ожидаются на всей территории республики. Влажность воздуха вырастет до 90%, ветер сохранит свое северо-западное направление.

Теплее всего днем будет на Гомельщине – до +11 °С. На территории Брестской, Витебской, Могилевской областей, Минска и Пристоличья прогнозируют не выше +9 °С, в Гродненской области еще прохладнее – лишь +7°С. В темное время суток также теплее будет на Гомельщине – до +3°С, в Витебской, Могилевской и Минской областях – всего 2 °С тепла, в Гродненской и Брестской – лишь 1 °С выше нуля.

Предварительно в четверг, 2 апреля, в метеорологических условиях практически ничего не изменится. Солнце будет лишь изредка проглядывать сквозь тучи, дожди пройдут повсеместного. Ветер с умеренного перейдет на порывистый северо-западный. Прогнозируют ночные и утренние туманы.

Днем температурный фон в первом регионе составит +10 °С, в Могилевской области – до +9 °С, в Гомельской и Гродненской областях, Минске и окрестностях столицы – около +7 °С, на Витебщине – всего +6 °С тепла. Ночью в Гродно +2 °С, на остальной территории страны +3 °С.

В пятницу, 3 апреля, на фоне высокого давления через Беларусь пройдет очередной атмосферный фронт с юго-востока Европы. На территории южной и восточной части страны прольются дожди – интенсивность осадков ожидается от слабой до умеренной. Сохранится высокая влажность и туманы, а ветер умеренной силы подует с северо-востока.

Дневной прогрев воздуха в Могилевской и Минской областях не превысит +10 °С, в Гомельской области будет +8 °С, в Брестской и Витебской областях – до +7 °С, в Гродненской – на 1 °С ниже. Ночь обещает быть прохладной: на территории Могилевской и Минской областей ожидается 2 °С тепла, в остальных регионах страны – не выше +3 °С.

В первые выходные апреля погода не будет благоволить к прогулкам на природе. На это повлияет крайне неприятный и ненастный южный циклон. В субботу, 4 апреля, на улице будет пасмурно, на большей части территории республики ожидаются мокрый снег и дождь. Высокая влажность – до 90%, порывистый северо-восточный ветер.

Невысокие температурные значения ожидаются днем: в первом регионе – до +9 °С, в Гомельской области – всего +7 °С, в Минске и Пристоличье, Могилевской и Витебской областях – лишь +6 °С, на гродненской земле – не выше +5 °С. После захода солнца теплее всего будет в столице и ее окрестностях – до 4 °С тепла, в Гомельской и Могилевской областях – всего +3 °С, в Витебской – около +2 °С, в Брестской и Гродненской областей не исключено понижение температуры до 1 °С со знаком «минус».

В воскресенье, 5 апреля, погода начнет постепенно налаживаться. Циклон направится к Балтийскому морю. Ночью синоптики не исключают дожди и мокрый снег на большей части территории республики, днем осадки возможны лишь по северо-западу. Сохраняется вероятность туманов и высокой влажности, ветер будет переменных направлений.

Днем максимально высокие показания на термометрах ожидаются в Витебской, Могилевской и Гомельской областях – до +9 °С, в первом регионе и Пристоличье будет всего +7 °С, на гродненской земле – лишь 5 °С тепла.

В ночь с воскресенья на понедельник в первом регионе обещают +4 °С, в Гомельской области – до +3°С, в Витебской и Могилевской областях, Минске и окрестностях города – всего +2 °С, в Гродненской области не исключены заморозки до –1 °С.

