Украинская тематика отодвинута ближневосточными событиями на периферию мировой повестки новостей, однако для нас положение дел у соседей небезразлично. Как и восстановление мира на украинской земле. Кстати, для восстановления Украины потребуется 524 миллиарда долларов, подсчитал в начале марта американский Stratfor. Но весь его процесс останется под вопросом, пока в Украине опять-таки не будет устойчивого мира. Словом, мир ожидают все. Кроме… самой Украины. Точнее, ее правящего режима, отчаянные попытки которого оттянуть неминуемый конец ведут к продолжению милитаристской истерии на Западе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты стран НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе. Система сдержек и противовесов, ранее обеспечивавшая общеевропейскую безопасность, разрушена. Мир втягивается в очередную безум­ную гонку вооружений. В том числе ядерных. В этих условиях наша задача, задача людей доброй воли, живущих на планете, — сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить новой мировой бойни.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения госнаград и генеральских погон офицерам силового блока страны, 23 февраля 2026 г.

Антибелорусские выпады как форма агонии

В то время как Беларусь остается донором мира и спокойствия, миротворческой площадкой и страной, четко и безусловно придерживающейся принципов добрососедства и предоставившей кров тысячам украинских семей, Украина резко активизировала антибелорусскую риторику. Недавно советник офиса украинского руководителя Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает возможность ударов по территории Беларуси. Ранее главарь киевского режима объявил о введении «пакета санкций» против белорусской стороны. И обратился к Польше и странам Балтии с призывом разместить их военные контингенты на границе Украины и Беларуси. А чуть более месяца назад депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук утверждал, что Зеленский «вполне реально обсуждал наступ­ление ВСУ на территорию Беларуси. С единой целью — исключительно эскалация этого конфликта».

Политолог Петр Петровский по этому поводу замечает:

— Деструктивная активизация киевского режима на белорусском направлении в последнее время не может быть незамеченной. Встречи с беглыми экстремистами и введение санкций в отношении ­­Президента Беларуси на фоне активизации диалога официального Минска со странами Запада выглядят как минимум странно и алогично. Но логика здесь имеется. Беларусь играет важную роль. Официальный Минск является одним из каналов коммуникации между Вашингтоном и Москвой. Более того, официальный Минск здесь отстаивает и свои интересы в рамках мирного процесса.

Киевскому режиму, незаинтересованному в мирных соглашениях, важно сегодня обрезать каналы коммуникации, а также нивелировать путем дискредитации белорусскую сторону в переговорном процессе. Бедняги в Киеве чувствуют, что их время приходит к концу, и пытаются везде максимально наследить. Но это мало что изменит.

Помахивание ядерным зонтиком

На это указывают и данные белорусских и российских спецслужб. ­­Президент Беларуси еще два года назад, в феврале 2024-го, отмечал, что инциденты с попытками проникновения диверсантов ВСУ и СБУ в Беларусь происходят до трех раз в неделю. А российская ФСБ с сентября 2025 года перекрыла свыше 100 каналов, которые использовали представители украинских подрывных центров для вовлечения россиян в диверсии и мошенничество.

Обе страны Союзного государства начеку. И потому обнародованное в последнюю неделю февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщение о том, что Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие, заявив, будто Украина разработала оружие самостоятельно, не могло укрыться от аналитического сообщества. Тем более что на сегодняшний день определенной общепризнанной международной правовой базы по контролю над ядерными во­оружениями фактически нет. Политолог и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на YouTube-канале «СБТВ» и «Альфа Радио» заметил:

— Правил фактически не существует. Единственное, пожалуй, негласное правило заключается в том, что нельзя атаковать друг друга при помощи ядерного оружия. Надеюсь, у правящих кругов, особенно у поджигателей войны, хватает понимания того, что, как говорил когда-то нарком иностранных дел СССР Молотов, «на атомные бомбы одной стороны могут найтись атомные бомбы и еще кое-что у другой ­стороны».

Эксперт подчеркнул, что сегодня запасов ядерных вооружений, которые скопились в мире, хватит для того, чтобы несколько раз уничтожить планету:

— Надеюсь, благоразумие возобладает в сознании политической верхушки. И пока озабоченность новой архитектурой безопасности проявляют, без ложной скромности, только Беларусь и Россия. Белорусские и российские дипломаты работают над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке, которая определит правила мирного сосуществования в будущем. Многополярный мир оформляется, нравится это американцам или нет. Мы видим, что они будут цепляться за глобальное доминирование, будут готовы идти ради него на весьма решительные, резкие, противоправные шаги. Мы это должны понимать. Если это произойдет, последствия будут пагубные не только для региональной безопасности на Ближнем Востоке, мирового нефтяного рынка, судоходства в Ормузском проливе, но и для состояния глобальной безопасности.

Каково будущее блудной сестры?

Украине может достаться роль блудной сестры, обреченной на скитания и горести, если она не одумается и не станет жить с соседями в мире. Примечательно, что понимают это не только белорусские и российские политологи, которых несложно обвинить в «ангажированности». На днях такое же заключение сделал в эфире телеканала «Беларусь 1» военный аналитик, экс-разведчик США Скотт Риттер.

Он отметил политическую верность восточного интеграционного вектора Минска:

— Запад не ваш друг, Запад пытается вас уничтожить. А ваш настоящий друг — это Россия, и, возможно, вам следует дружить с теми, кто хочет дружить с вами. Я думаю, что Союзное государство сейчас повзрослело. И добавил при этом:

— Вы вместе политически, экономически, у вас даже есть военные отношения с Россией. Я поднимаю этот вопрос, потому что всегда говорят о третьей сестре. И третья сестра — Украина. В Библии говорится о блудном сыне, который возвращается домой. И, возможно, будущее Украины — это быть блудной сестрой, вернуться и стать частью Союзного государства. Это очень сложно, потому что здесь столько ненависти… Если Украина найдет лидера, который сможет сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, у меня нет никаких сомнений, что Украина сможет возродиться, воскреснуть. Со всем уважением к украинским национальным чувствам, уважением к украинскому языку, украинской истории, культуре это возможно. Но нужно хорошее руководство, а в Украине сегодня нет хорошего руководства.

Добавим, что желание установления мира в Украине декларирует и американская сторона. ­­Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе повторил в разговоре с журналистами: «Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с ­­Президентом России Владимиром Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны».

Хочется надеяться, что эти слова не будут расходиться с делом…

Новая война может отвлекать внимание. И это опасно

Татьяна Титоренко, главный редактор газеты «Авангард»:

– Эскалация между США, Израилем и Ираном стремительно становится главным мировым кризисом. Финансы, поддержка дружественных стран и внимание СМИ уходят на Ближний Восток. На этом фоне украинский конфликт начинает смещаться из центра мировой повестки. И для Киева это крайне болезненная ситуация, так как Украина во многом зависит от внешней поддержки – прежде всего от западных поставок оружия и финансовой помощи. Когда внимание союзников переключается, возникает риск сокращения поставляемых ресурсов. Поэтому украинская власть вынуждена повышать градус риторики, усиливать дипломатическое давление и постоянно напоминать миру о войне. Для любой страны, ведущей затяжной конфликт, это вопрос политического выживания. И это опасно для Беларуси, потому что загнанный в угол Зеленский готов на любые провокации, чтобы вернуть финансирование и максимально продлить собственную власть.

Параллельно в ЕС усиливается дискуссия о военной безопасности. Европа увеличивает оборонные бюджеты, расширяет военную инфраструктуру и обсуждает усиление системы ядерного сдерживания. Особую тревогу вызывают идеи расширения европейского ядерного зонтика. Если стратегические силы Франции или другие элементы ядерного сдерживания появятся в Восточной Европе, например, в Польше или странах Балтии, – это неизбежно приведет к ответным мерам России и Беларуси. В таком случае континент рискует получить новую линию жесткого военного противостояния.

Главная проблема современной политики – полное разрушение доверия между блоками. Нынешнее руководство ЕС быстрыми шагами ведет страны континента к катастрофе: поощряет неонацистский режим на Украине, рвет выгодные экономические связи с Россией. Да и США могли бы сделать больше для завершения войны в Украине. Ведь ни для кого не секрет, что вина за разжигание этого конфликта во многом лежит на них. Для начала они должны прекратить продавать Евросоюзу американское оружие, которое впоследствии передается на нужды киевского режима. Мы постоянно слышим популистские заявления Трампа о намерении прекратить конфликт, вот только ситуация не меняется. Безопасность больше нельзя строить на надежде или дипломатических обещаниях. Сегодня нет никаких моральных норм, препятствий и преступлений, на которые бы не пошли западные страны. Все переговоры – это только уловка, чтобы оттянуть время или что-то разведать. У них есть одна цель – власть над миром. И они будут уничтожать всех, кто им мешает доминировать.

Мир входит в эпоху параллельных кризисов – Украина, Ближний Восток, растущее соперничество великих держав. Когда несколько конфликтов накладываются друг на друга, риск просчетов и эскалации резко возрастает. Вывод для Беларуси очевиден: нам надо быть настолько сильными, чтобы в первую секунду возможной агрессии нанести неприемлемый ущерб. Но меньше всего его хочется наносить братскому украинскому народу, который страдает по вине продажного президента.