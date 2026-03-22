КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» отмечает 75-летие со дня образования и встречает профессиональный праздник с достойными результатами и перспективными планами на будущее. О них «Авангарду» рассказал директор Евгений Новик. Коммунальное предприятие – единый сложный механизм, работающий на качество.

– Безусловно, в своей деятельности мы опираемся на традиции, заложенные на протяжении десятилетий, – отмечает Евгений Витальевич, – но и не стоим на месте, привлекая новые технологии, повышая профессиональную подготовку специалистов, обновляя парк спецтехники и тем самым расширяя перечень услуг как населению, так и юридическим лицам района. Сегодня мы ответственны за теплоснабжение, обеспечиваем надлежащее техническое и санитарное состояние жилищного фонда, дворовых территорий, улиц, мест общего пользования райцентра и сельских территорий, осуществляем сбор и переработку бытовых отходов, проводим капитальные и текущие ремонты. По заявительному принципу оказываем и дополнительные платные услуги: транспортные, водоканализационные, электромонтажные, ремонтно-строительные, проводим электрофизические измерения, проверяем техническое состояние и прочищаем вентиляционные и дымовые каналы и другие.

Чтобы обеспечивать выполнение всех поставленных перед нами задач, в состав предприятия входят следующие структурные подразделения: участок теплоснабжения (на балансе находятся 29 котельных мощностью 91,5 Гкал/час), баня (2 вагона-сауны и 28 помывочных мест), жилой фонд площадью 204,3 тыс. кв.м, участок по гражданскому обслуживанию, санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, ремонтно-строительный и транспортный участки. Квалификация наших строителей позволяет проводить текущие и капитальные ремонты, ремонтировать и изготавливать железобетонные и деревянные изделия. За последние годы машинный парк существенно обновился и насчитывает порядка 70 единиц современной спецтехники, позволяющей качественно выполнять предоставляемые услуги. Для обслуживания населения в сельской местности работают участки в Коммунаре, Кривске, Шарибовке, Октябре, Уваровичах и Рогини. При этом мы стремимся к тому, чтобы все участки, как и направления деятельности, работали как один сложный большой механизм и взаимодействовали друг с другом. Только такой подход позволит нам достичь намеченных планов и достичь производственных показателей.

Как любое предприятие, заботящееся о завтрашнем дне, свою работу планируем поступательно и заранее. В нынешнем году нам предстоит провести капитальные ремонты шести жилых домов в аг. Коммунар, г.п. Уваровичи, г. Буда-Кошелево и кровли жилого дома №5 по ул. Совхозной райцентра, текущие ремонты жилищного фонда в г. Буда-Кошелево, Рогини, Уваровичах, Шарибовке, Коммунаре, Красном Знамени, Октябре, Широком, Потаповке и улично-дорожной сети на ул. Калинина, Советской, Ленина, Головачева, Дрозда, Комсомольской, 21-го Партсъезда, Вокзальной райцентра. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия выполним по ряду улиц г. Буда-Кошелево. Текущие ремонты придомовых территорий многоквартирных жилых домов запланированы в Буда-Кошелеве (ул. Ленина, 8, 10, 55, ул. Лавриновича, 3, 9, ул. Головачева, 3), Уваровичах (ул. Садовая, 1, 3, 7, 9, ул. Советская, 22, пер. Советский, 6) и Коммунаре (ул. Ленина, 36а, ул. Советская, 5). Замену тепловых сетей нам предстоит выполнить в Красном Знамени, Коммунаре и Уваровичах. Более подробную информацию об объектах и адресах можно найти на официальном сайте райисполкоме в разделе «Перечни текущих и капитальных ремонтов». А для того, чтобы следующий отопительный сезон прошел в плановом режиме, будет проведена реконструкция котельной в Уваровичском социальном пансионате «Луговой» и котельной «Колледж» по ул. Лавриновича с установкой в них котлов на пеллетах. За счет собственных средств планируем провести техническое переоснащение котельных в Потаповке, Коммунаре, Гусевице, центральной котельной в Буда-Кошелеве.

В 2026-м коллектив предприятия по-прежнему должное внимание будет уделять благоустройству, озеленению, чтобы наш город становился еще краше и уютнее. Конечно, мы присоединимся и внесем свою лепту и в преображение г.п. Уваровичи.

Как обычный человек, пользующийся жилищно-коммунальными услугами, и тем более как руководитель предприятия, понимаю, какой нелегкий и ответственный труд работать в сфере ЖКХ. Уверен, что наступающий профессиональный праздник – отличный повод поблагодарить каждого работника, а их в коллективе 376 человек, и рассказать о деле жизни некоторых из них.

Каждому обращению –внимание и индивидуальный подход



В том, что обратная связь должна быть не только на бумаге, но и на деле, – первостепенная задача специалиста по работе с населением Татьяны Самотеевой. На предприятии она трудится с 2017 года: начинала специалистом по кадрам, юрисконсультом, где в основном взаимодействовала с юрлицами. Сейчас работает с населением, и здесь важны для нее как профессиональные знания, так и навыки в области психологии, четкое взаимодействие с руководителем и специалистами структурных подразделений, а также личностные качества: спокойствие, выдержка, коммуникабельность. Граждане обращаются по самым разным вопросам. Некоторые из них можно решить буквально не вставая из-за рабочего стола, но есть и те проблемы, с которыми нужно основательно поработать.

Так, в день нашей встречи Татьяна Валерьевна спешила в один из сельских населенных пунктов, чтобы на месте разобраться с очередным поступившим обращением. Если проблема не решается сразу и требуется дополнительная закупка, обращение ставится на контроль до полного его разрешения, но первоначально обязательно предпринимаются меры по устранению проблемы. И если в течение 15 дней, предусмотренных законодательством на рассмотрение обращения, не удается в полном объеме выполнить все заявленные требования, заявителю дается промежуточный ответ, а обращение остается на контроле. Татьяна Самотеева уверена, что ее сфера деятельности интересная и, самое главное, нужная. Отсюда и чувство удовлетворения от профессии и осознания того, что реально помогаешь людям.

Чистота и порядок в жилых многоквартирных домах и на дворовых территориях



За это отвечают специалисты участка содержания и обслуживания жилого фонда предприятия, коллектив которого насчитывает 22 человека. В ведении рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, по комплексной уборке и содержанию домовладений, слесарей-сантехников огромное хозяйство – 204,3 тыс. квадратных метров жилищного фонда как в городе, так и в сельской местности. Это уборка и ремонты дворовых территорий и сооружений, подъездов, содержание и ремонты канализационных, водопроводных сетей в домах.

Чтобы во дворах многоэтажек города было чисто и уютно, с самого раннего утра спешат на работу на свои закрепленные территории (дворовые территории порядка 15 многоэтажных домов на каждую) Ольга Тупкова, Наталья Столярова, Лариса Дробышевская, Наталья Бойко и Ольга Сильченко. Стаж работы у них разный: от нескольких месяцев, как у Ольги Тупковой и Натальи Бойко, до десятка и более лет, как у Натальи Столяровой, Ларисы Дробышевской и Ольги Сильченко. Но объединяет женщин одно – стремление выполнять свою работу добросовестно, своевременно, чтобы не было жалоб от населения.

Всю деятельность аккумулирует и координирует начальник участка Николай Титов. Юридическое образование, опыт и приобретенные навыки в качестве слесаря, а потом и инженера, по словам Николая Николаевича, ему теперь только в помощь. Кроме того, должность начальника участка сопряжена с работой с должниками, страховыми случаями, капитальными и текущими ремонтами, обеспечением пожарной безопасности в общежитиях города. Справляться со всем этим Николаю Титову помогает надежный тыл – дружная семья: супруга, сын и дочь. К слову, старший сын Евгений по примеру отца планирует в будущем получить профессию, связанную с юридической сферой.

На участке «Уваровичи» трудятся профессионалы



Общительная, коммуникабельная, с деловой хваткой и стремлением довести любое дело до конца – так отзывается о мастере Татьяне Леоновой начальник участка Александр Ловцов. В 2024 году он предложил ей перейти с должности контролера и не ошибся. Сегодня Татьяна Петровна – его правая рука: ведет отчетность, документацию, распределяет и направляет специалистов по заявкам. При этом ее работу трудно назвать кабинетной: выехать на объекты, оценить ситуацию своими глазами, проконтролировать качество выполненных работ – без этого не представляет свой рабочий день Татьяна Леонова. Из личностных качеств отмечает твердость характера, умение разговаривать с людьми: даже если человек настроен на конфликт – нивелировать его. Среди основных принципов в работе считает добросовестное отношение к должностным обязанностям, стремление углубиться в процесс, разобраться в вопросе, а если нужно, посоветоваться с коллегами.

По словам Татьяны Петровны, коллектив участка, состоящий из 25 человек (электромонтеры, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, рабочие по комплексной уборке, трактористы, контролеры), – дружный, нацеленный на общий результат. Это во многом позволяет справляться с объемным хозяйством (участок Уваровичи – самый крупный после города): обслуживанием и содержанием жилфонда, дорог, гражданских кладбищ, сбором ТБО и вторсырья.

Кстати, наша героиня росла в многодетной семье, где дружба, поддержка, доброта прививались с детства. Эти жизненные ценности она старается передать и своим детям – сыну Илье и дочери Ульяне, уделяя им немало внимания и в обучении, и в увлечениях.

Электромонтер 5 разряда Александр Фурсиков с детства знал, что свяжет свою жизнь с электричеством. Поэтому и соответствующую профессию получил в ПТУ №152 г. Гомеля, а затем не один год нарабатывал опыт в эксбазе «Уваровичи». И уже более 10 лет трудится в жилищно-коммунальной сфере. В его зону ответственности входят Уваровичи, Уза, Теклевка, Радеево. На пару с Владимиром Давыденко в течение дня они работают по заявкам в жилфонде, обслуживают электрооборудование в теплоузлах, подъездах многоэтажек. К слову, работая на перспективу, на участке уже сегодня готовятся к следующему отопительному периоду: закупают необходимые материалы. Имея высокий квалификационный разряд, Александр Валерьевич уверен, что нужно идти в ногу со временем и постоянно повышать квалификацию. Свой основной принцип в работе уваровчанин сформулировал так: делать все на совесть, чтобы перед земляками не было стыдно.

Все наши собеседники, независимо от занимаемых должностей, едины в том, что выбрали далеко не простой профессиональный путь. Но их труд, создающий комфортную и благоприятную среду проживания, влияет на способность каждого человека плодотворно жить и с полной отдачей трудиться. В этом и заключается значимость труда специалистов, рабочих одной из социально ориентированных сфер жизнеобеспечения населения – жилищно-коммунального хозяйства.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора и из архива редакции