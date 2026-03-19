Сегодня в Чечерске прошла республиканская акция «Наш животновод». Торжественное мероприятие собрало более 90 участников, 64 из которых – передовики производства, обеспечивающие продовольственную безопасность региона.



Мероприятие началось с возложения цветов у памятного знака сожженным деревням Чечерского района. Затем участники акции посетили ратушу и Спасо-Преображенскую церковь.

Чествование лучших представителей животноводческой отрасли Гомельщины состоялось в районном Доме культуры. С гордостью хочется отметить, что среди награжденных есть и наши землями. Благодарственных писем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома и областного комитета профсоюза работников АПК удостоены оператор машинного доения МТФ «Папоротное» и животновод МТК «Бушевка» СУП «Морозовичи-Агро» Надежда Бодрунова и Антонина Буслова. Благодарность Гомельского областного агропромышленного союза вручена ветеринарному фельдшеру ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Александру Емельянову.

Труд в сельскохозяйственной отрасли всегда был самым почетным и достойным уважения. Людей, работающих в этой отрасли, уважительно называют кормильцами, потому что результатами их труда пользуется каждая семья, каждый человек.

Спасибо вам, дорогие земляки, за самоотверженность, трудолюбие, верность избранной профессии. Пусть высокий профессионализм поможет достичь вам новых высот, сбудутся сокровенные желания и устремления, сохранится и приумножится все хорошее, что есть в жизни. Крепкого здоровья вам, счастья, мира и добра.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников и газеты «Чечерский вестник»