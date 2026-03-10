В ходе экскурсии ребята ознакомились с историей фабрики, которая берет свое начало с 1924 года, и узнали, как развивалось и расширялось производство на протяжении многих лет, узнали, какие ингредиенты используются для создания новых кондитерских изделий и как проводится тестирование на качество и безопасность продукции. Также посетили цеха, где в широком ассортименте производят карамель, конфеты, печенье, шоколадные и вафельные изделия, торты и пирожные.

Гимназисты были впечатлены масштабом производства и технологическими процессами, которые применяются на «Спартаке», а в завершение экскурсии учащиеся получили вкусные подарки.

Ирина Снежная

Фото из архива гимназии райцентра