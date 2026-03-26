Встреча, организованная в рамках одноименного информационного проекта Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов, состоялась на базе аграрно-технического колледжа.

Спикеры – первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис, член Молодежного совета при районном Совете депутатов Ирина Андрейковец, член молодежного движения «Искра» партии «Белая Русь» Татьяна Сковпнева – рассказали о тех возможностях, которые помогут молодым людям самореализоваться в Беларуси, а также ознакомиться с их идеями и предложениями.





Во встрече также приняла участие начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко.

Ирина Андрейковец отметила, что сегодня в Беларуси как никогда приветствуются инициативность и энергия молодых людей – качества, способствующие динамическому развитию республики. В Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог себя реализовать. Функция государства – дать молодежи жизненный трамплин и базовые гарантии уверенности в завтрашнем дне. Молодежная политика является одним из важнейших направлений в государственной деятельности. Основные ее направления: гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию здорового образа жизни, поддержка молодых семей, талантливой и одаренной молодежи и др.

Татьяна Сковпнева остановилась на истории возникновения молодежного движения «Искра», его целях и ключевых мероприятиях. Выделила основные направления деятельности: развитие политической культуры и гражданской активности молодых граждан, противодействие деструктивным влияниям в их среде, содействие в реализации государственной молодежной политики, укрепление диалога с властью. Спикер подчеркнула, что является членом районного штаба движения, который насчитывает 10 человек. Активисты «Искры» задействованы в спортивных мероприятиях, помогают городским службам, участвуют в областных проектах.

В свою очередь Марина Габис проинформировала о деятельности Белорусского республиканского союза молодежи, в том числе о молодежных инициативах. Сегодня БРСМ превращает идеи молодых людей в реальные проекты с последующей поддержкой. Как пример – появление воркаут-площадки на территории колледжа. Марина Олеговна выделила три направления, где молодые люди могут быть не зрителями, а авторами. Это проект «100 идей для Беларуси», студенческие отряды и волонтерское движение. Также она провела викторину для учащихся, посвященную деятельности БРСМ.

Евгений Коновалов

Фото автора