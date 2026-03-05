Повышение учебных стипендий для студентов вузов предусмотрено указом №84, который 5 марта подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Указом предусмотрено повышение с 1 февраля этого года учебных стипендий», — уточнили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, упорядочены подходы к назначению таких стипендий. Так, во втором семестре 2025/26 учебного года стипендия студентов (с баллом 9-10) по техническим специальностям в БГТУ увеличится с 257 до 300 бел. руб., в БГУ — с 334 до 390 бел. руб.