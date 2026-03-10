Индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы и иные физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, не позднее 31 марта 2026 года должны уплатить взносы за 2025 год.





Плательщики налога на профессиональный доход могут уплатить взносы на пенсионное страхование добровольно, чтобы сформировать свой страховой стаж для будущей пенсии (последний день уплаты – 31 марта). Особенно важно рассмотреть доплату тем, у кого данная деятельность является единственным источником дохода в 2025 году, либо было несколько видов занятости, но общая сумма поступивших за год взносов в ФСЗН составила менее 2549,55 руб. Месяц засчитывается в страховой стаж, если взносы уплачены из суммы не ниже минимальной заработной платы.

Сумму взносов, подлежащую к уплате можно уточнить в Личном кабинете плательщика взносов на портале ФСЗН (адрес портала: portal2.ssf.gov.by), в мобильном приложении «ФСЗН», ЕРИП, воспользоваться калькулятором на сайте Фонда. Кроме того, на сайте Фонда имеется пошаговая инструкция для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, указаны консультационные линии для индивидуальных предпринимателей по вопросам уплаты взносов.

В рамках персонифицированного учета с этого года индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются и представляются работниками Фонда до 15 апреля в отношении физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, в том числе индивидуальных предпринимателей, плательщиков налога на профессиональный доход на основании данных, получаемых из налоговых органов о доходах индивидуальных предпринимателей за прошлый календарный год, исходя из представленных ими деклараций. После 16 апреля 2026 года информация об уплаченных взносах будет отражаться в мобильном приложении «ФСЗН».

Буда-Кошелевский районный отдел ГОУ ФСЗН