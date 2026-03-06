Народный поэт, член Союза писателей Беларуси Владимир Каризна ушел из жизни 5 марта, ему было 87 лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаил Поздняков.

«Союз писателей Беларуси скорбит о кончине народного поэта Беларуси Владимира Ивановича Каризны и выражает соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте союза.

Коллектив Министерства культуры также выражает искренние соболезнования. «Скорбим в связи со смертью народного поэта Беларуси, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, кавалера ордена Франциска Скорины Владимира Ивановича Каризны. Творчество поэта было пронизано любовью к родной Беларуси и насчитывает многочисленные сборники для взрослых и детей, более двухсот текстов к песням, среди которых — текст Государственного гимна», — говорится в сообщении.

В 1961 году Владимир Каризна окончил филологический факультет Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина. Дебютировал стихотворением в 1956 году (газета «Чырвоная змена»).

В декабре 2024 года Президентом был подписан указ, согласно которому удостоены госнаград и почетных званий 39 представителей различных сфер и профессий. Среди них — Владимир Каризна. Ему было присвоено звание народного поэта Беларуси.