Основной темой стали вопросы профилактики среди детей и подростков употребления ПАВ и их влияние на здоровье молодежи.

В мероприятии приняли участие специалисты Буда-Кошелевской ЦРБ, сотрудники ОВД райисполкома, представители духовенства и общественности. Учащимся еще раз напомнили о вреде наркомании и вредных привычек, о последствиях приема психоактивных веществ и механизме развития зависимости, а также об ответственности за их употребление и оборот, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь. Молодым людям также раздали информационно-образовательные материалы по профилактике наркозависимости.







Подготовиала Наталья Логунова

Фото из архива Буда-Кошелевской ЦРБ