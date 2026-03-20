Спикерами на мероприятии выступили помощник прокурора Буда-Кошелевского района Иван Кольчевский и председатель районного штаба молодежного движения «Искра», член Молодежного совета при районном Совете депутатов Станислав Сильченко.

Иван Андреевич, опираясь на факты расследования уголовного дела о геноциде, детально рассказал о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами на белорусской земле. Особое внимание уделило вопросам привлечения к ответственности современных последователей нацистских преступников и их пособников.

Станислав Сергеевич, в свою очередь, сделал акцент на важности сохранения исторической правды для молодого поколения. Он рассказал как разрушенная деревня Хатынь стала жутким напоминанием о бесчеловечности, о значении этих уроков для будущего нашей страны.

Ребята активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и получали содержательные ответы от экспертов.

Мероприятие стало важным шагом в сохранении памяти о трагических событиях прошлого и формировании осознанного отношения к истории нашей страны среди молодого поколения.

Подготовила Екатерина Зайкова