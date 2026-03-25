В апреле 2026 года белорусов ждут девять нерабочих дней и один перенос рабочего дня. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Всего в месяце будет 30 календарных дней, из них 21 — рабочий.

Главный перенос — из-за Радуницы

В ведомстве напомнили, что 21 апреля 2026 года в стране будет отмечаться Радуница.

В связи с этим рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу, 25 апреля.

Четыре дня отдыха подряд

Благодаря переносу белорусы смогут отдыхать четыре дня подряд — с 18 по 21 апреля.

Также организации с учетом специфики производства могут переносить рабочий день на другие субботы.

Сокращенный рабочий день перед 1 мая

Отдельно отмечается, что 30 апреля (четверг) рабочий день будет сокращен на один час в связи с Праздником труда, который отмечается 1 мая.

