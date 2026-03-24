Итак, произошло событие, которого все долго ждали и к которому много готовились. В минувшую субботу стартовал массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Вообще‑то к этой работе во многих местах приступили значительно раньше. Но по традиции массовыми работы считаются после преодоления пятипроцентного рубежа. А за воскресенье эта цифра выросла в два раза.

В пресс‑службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия сообщили: на утро 23 марта в стране посеяно 60 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) — 10,5 процента от плана. В Брестской области — 37,1 процента, Витебской — 0,4, Гомельской — 4,2, Гродненской — 17,5, Минской — 3,5, Могилевской — 1,1.

Столь существенное различие между регионами объясняется неодинаковыми почвенно‑климатическими условиями. Если на юго‑западе почва уже давно просохла для проведения полевых работ, то на северо‑востоке на некоторых полях еще лежат остатки снега.

Сев ранних яровых зерновых активно идет в большинстве районов Минской области. Как отмечает председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей Примаченко, область демонстрирует высокую степень готовности к полевым работам: ресурсная база — от семенного фонда до парка техники и запасов ГСМ — сформирована в полном объеме.

— Несмотря на полную мобилизацию кадров и мощностей, сдерживающим фактором остаются возможные заморозки, способные замедлить вегетацию. Прогнозы синоптиков заставляют корректировать темпы работ, чтобы избежать повреждения всходов, — рассказывает Сергей Примаченко. — Площадь посевных площадей под ранние зерновые и зернобобовые превысит 73 тысячи гектаров. В этом году посеем две тысячи гектаров сои, тысячу гектаров — подсолнечника. Параллельно с севом критически важной задачей остается удержание почвенной влаги — технологический этап, определяющий будущую урожайность в условиях переменчивой весны.

КУСХП «АгроСитцы» первым в Докшицком районе приступило к севу ранних яровых, начав с овса. Пока работы ведутся точечно: техника заходит только на те участки, где почва уже «созрела». Как поясняет директор Михаил Транчевский, ставка сделана на легкие почвы, которые быстрее освобождаются от излишков влаги и прогреваются.

— Наша задача — максимально эффективно использовать каждое погожее окно, чтобы завершить кампанию в оптимальные агротехнические сроки, — отмечает руководитель. — Условия для этого готовили заранее: техника исправна, механизаторы настроены на результат. Овсом планируем засеять 100 гектаров, еще 600 займут другие яровые зерновые. Столько же — 600 гектаров — отдадим под кукурузу, которая пойдет на силос и зерно.

Наступила пора, когда на вес золота буквально каждый час, подчеркивает Михаил Транчевский. Опыт прошлых лет показывает: промедление на старте может обернуться потерей урожайности, поэтому аграрии работают на опережение, четко осознавая груз ответственности за будущий каравай.

Не менее важная работа, чем сев, — подкормка азотными удобрениями озимых культур: зерновых и рапса. Напомним, что они в большинстве случаев дают урожайность выше, чем яровые. На начало недели подкормка озимых зерновых азотом проведена на площади 653 тысячи гектаров — 44,5 процента от плана: в Брестской области — 93,6, Витебской — 10,6, Гомельской — 15,7, Гродненской — 71,7, Минской — 54,0, Могилевской — 8,3.