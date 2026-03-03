По благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в пределы Белорусской православной церкви с 4 марта по 11 апреля будет принесена великая святыня христианского мира — частица пояса Пресвятой Богородицы. Об этом sb.by сообщает официальный портал БПЦ.

В БПЦ проинформировали:

— Из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга прибудет ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы и частицами мощей родителей Пресвятой Девы Марии — святых праведных Иоакима и Анны. Уже две тысячи лет эта святыня остается для верующих явным свидетельством милости Божией. Перед ней молятся об исцелении, утешении в бедах и заступничестве в сложных семейных обстоятельствах. Особое упование на помощь Матери Божией и святых праведных Иоакима и Анны возлагают те, кто молит об избавлении от бесплодия и долгожданном даровании детей.

Обнародован график принесения святыни в епархии БПЦ:

— 4–8 марта — Минск, Свято-Духов кафедральный собор (помолиться у святыни можно 4 марта с 12.00 до 23.00, 5–7 марта с 6.00 до 23.00, 8 марта с 6.00 до 20.00);

— 9–10 марта — Борисовская епархия;

— 11–12 марта — Молодечненская епархия;

— 13–15 марта — Витебская епархия;

— 16–17 марта — Полоцкая епархия;

— 18–20 марта — Гродненская епархия;

— 21–22 марта — Лидская епархия;

— 23–24 марта — Новогрудская епархия;

— 25 марта — Свято-Успенский Жировичский монастырь;

— 26–28 марта — Брестская епархия;

— 29–30 марта — Пинская епархия;

— 31 марта — 1 апреля — Туровская епархия (г. Мозырь);

— 2–4 апреля — Гомельская епархия;

— 5–6 апреля — Бобруйская епархия;

— 7–8 апреля — Слуцкая епархия;

— 9–11 апреля — Могилевская епархия.

— Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица собственноручно сплела пояс из верблюжьей шерсти, — рассказали в БПЦ. — Незадолго до своего славного успения она передала пояс и ризу апостолу Фоме, который вверил их на хранение двум благочестивым иерусалимским вдовам. Из поколения в поколение святыня бережно передавалась по наследству, а в конце IV века, при императоре Аркадии, была торжественно перенесена в Константинополь. Пояс поместили в драгоценный ковчег, опечатанный императорской печатью. В память об этом событии Церковь ежегодно празднует Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Спустя несколько столетий, в царствование Льва Мудрого, произошло еще одно знаковое событие. Император обратился к Богу с мольбой об исцелении своей супруги, императрицы Зои, страдавшей от нечистого духа. По благословению Константинопольского Патриарха Евфимия II ковчег был открыт — и свершилось чудо: спустя сотни лет пояс оказался в полной сохранности, а царица получила исцеление.

Впоследствии святыня была разделена на части. Сегодня основная ее часть хранится в Ватопедском монастыре на святой горе Афон. В честь 200-летия Казанского кафедрального собора частица пояса была передана городу Санкт-Петербургу на вечное хранение. Сейчас она пребывает в ковчеге вместе с частицами мощей святых праведных Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы.