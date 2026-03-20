В Беларуси дан старт специальному сезону республиканского проекта Белорусской республиканской пионерской организации «Встреча на все 100!». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель научно-методического центра Центрального Совета БРПО Татьяна Данькова.



Инициатива, авторами которой выступили члены Детской палаты Центрального Совета организации, приурочена к Году белорусской женщины. «Уже более пяти лет проект «Встреча на все 100!» успешно реализуется в нашей организации как эффективная площадка для живого, доверительного диалога детей с интересными людьми. Развивая этот опыт, Детская палата выступила с инициативой посвятить проект Году белорусской женщины. Наша задача — через живое общение с землячками показать все разнообразие женских судеб. Важно, чтобы каждый пионер и октябренок увидел: героиня живет рядом», — рассказала Татьяна Данькова.

Ключевой принцип проекта — регионализация. Школы, пионерские дружины, районные и областные организации БРПО организуют встречи с женщинами, чья жизнь и деятельность связаны с конкретной местностью. Среди приглашенных гостей — работницы предприятий, педагоги, врачи, ветераны труда, многодетные матери, выпускницы школ, добившиеся успеха в профессии, мастерицы, молодые специалисты.

В финале каждой беседы участники задают героиням три обязательных вопроса: о главной жизненной ценности, о женщине, ставшей примером и вдохновением, а также о пожеланиях пионерам и октябрятам. Полученные материалы лягут в основу видеоэнциклопедии «100 лиц белорусского характера» и интерактивной карты с географической привязкой историй героинь. Итоги проекта планируется подвести в декабре 2026 года — январе 2027 года.

Важной особенностью спецсезона является активное участие самих ребят в организации встреч. Члены детских палат и советов дружин задействованы на всех этапах: от выбора героини до фото- и видеосъемки и подготовки публикаций в социальных сетях. «Наши ребята выступают не просто слушателями, а настоящими соавторами проекта, — отметила Татьяна Данькова. — Они сами ищут героинь, готовятся к диалогу, учатся брать интервью, монтировать видео. Это бесценный опыт социальной активности и коммуникативной культуры».

Ожидается, что в специальном сезоне примут участие не менее 50 тыс. пионеров и октябрят, по всей стране пройдет более тысячи тематических встреч. Первые встречи уже прошли в регионах. В Докшицкой школе №1 имени И.С. Полевого почетным гостем стала директор районного центра детей и молодежи Светлана Янукович, в Клецком центре детского творчества диалог с учащимися провела председатель районной организации РОО «Белая Русь» Марина Бобко.