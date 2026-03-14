Главный государственный санитарный врач Беларуси ввёл запрет на продажу и ввоз некоторых воздушных шариков, сообщили на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Под запрет попал ассортимент китайского производителя

Речь идёт о продукции китайской компании Jiangsu Tongle Latex Products Co.. Теперь шарики этого производителя нельзя будет ввозить, хранить и продавать на территории Беларуси.

Причины запрета

Белорусские специалисты выявили, что изделия не соответствуют категории игрушек для детей старше трёх лет. Были обнаружены нарушения: несоответствие индекса токсичности и уровня миграции цинка в модельную среду.

В частности, воздушные шары с маркировкой BRAUBERG серии Kids не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности игрушек (008/2011), отметили в пресс-службе.

mlyn.by