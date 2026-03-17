В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, киберпреступления становятся все более распространенными. Особенно уязвимы перед лицом таких угроз пожилые люди, которые часто не обладают достаточными знаниями и навыками для защиты своих данных в интернете.

Злоумышленники используют разные схемы обмана граждан: от традиционных фишинга и вишинга до методов социальной инженерии, которые разнятся в зависимости от социальной группы, на которую направлены.

Если говорить о пожилых гражданах, то им поступают звонки под видом представителей различных социальных и коммунальных служб. Они просят установить мобильные приложения, после чего придет определенный код, который нужно сообщить. Цель у мошенников одна – узнать некую конфиденциальную информацию, которая позволит завладеть деньгами конкретного гражданина.

Причиной совершения тяжких преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении пожилых лиц является наличие психологических и социальных факторов: доверчивость и низкая цифровая грамотность. Пожилые люди, которые чувствую поддержку со стороны родственников и друзей, более склонны обращаться за помощью при возникновении проблем в интернете. Это создает дополнительный уровень защиты.

Простые рекомендации, которые помогут избежать лишних неприятностей: встречайтесь с пожилыми родственниками для обсуждения новостей в области кибербезопасности, находите ответы на их вопросы (даже если они кажутся вам весьма примитивными), используйте простой язык и наглядные примеры, чтобы объяснить, в какие ловушки они могут попасть. Создайте «шпаргалки»: подготовьте наглядные материалы с основными правилами кибербезорасности, которые ваши близкие почтенного возраста могут держать под рукой.

Старший участковый инспектор милиции ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Евгений Шумилов