Беспечность уязвимых участников дорожного движения приводит, зачастую, к необратимым последствиям. Она выражается в переходе проезжей части дороги на запрещающий сигнал светофора или в неустановленном месте, не обозначении себя световозвращающими элементами в темное время суток, превышении скорости при передвижении на средствах персональной мобильности, выезде на велосипеде на дорогу на высокой скорости, движении по проезжей части при наличии тротуара, обочины или пешеходной дорожки. Не редки случаи, когда эти нарушения сопровождаются еще и алкогольным опьянением.

По-прежнему основной причиной гибели людей на дорогах остаются наезды на уязвимых участников дорожного движения в темное время суток, при этом в большинстве случаев, не обозначенных световозвращающими элементами.

В связи с ним, в целях повышения степени защищенности уязвимых участников дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья граждан, сотрудники ГАИ, а также другие подразделения милиции с 17 по 30 марта усиливают контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами, в т.ч. передвигающимися на средствах персональной мобильности, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к уязвимым участникам дорожного движения!

Уважаемые пешеходы, ответственно подходите к своей безопасности на дороге! Переходите проезжую часть дороги только в установленных местах, предварительно убедившись, что водители вас заметили и выход на проезжую часть безопасен. В темное время суток обозначайте себя световозвращающимим элементами. Светоотражатель следует прикреплять так, чтобы он был виден со всех сторон. Лучше всего использовать сразу несколько фликеров. А чтобы добиться максимального эффекта, можно надеть жилет повышенной видимости со вставками из световозвращающего материала.

ВАЖНО!

В темное время суток и при недостаточной видимости пешеходам на СПМ необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, а на средстве персональной мобильности должна быть установлена фара (фонарь), позволяющая своевременно обнаружить препятствие для дорожного движения.

Велосипедисты обязаны пересекать проезжую часть дороги по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. Также, согласно нововведениям в ПДД, при пересечении проезжей части велосипедист должен спешится. При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов сам велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами.

Очень важно, чтобы все участники дорожного движения не оставались равнодушными к вопросам безопасности дорожного движения.

Если вы стали очевидцем того, как уязвимые участники дорожного движения в темное время суток по дороге движутся без световозвращающих элементов, вблизи или по проезжей части передвигаются в состоянии алкогольного опьянения, либо наоборот лежат, выполните свой гражданский долг — сообщите об этом в милицию по телефону 102. Ведь такой человек на дороге является объектом потенциальной опасности.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД