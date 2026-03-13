Творческое состязание объединило в преддверии Дня православной книги учащихся школ района, которые продемонстрировали мастерство в чтении стихотворений и прозаических отрывков. Организаторами проекта выступили Буда-Кошелевское благочиние, центральная районная библиотека, отдел образования райисполкома.

По итогам выступлений и по решению компетентного жюри определены победители в 3 возрастных категориях. Так, в младшей возрастной категории (учащиеся 1-3 классов) дипломом участника отмечена София Першина (Узовская школа), дипломом III степени награждена София Зайцева (Бушевская школа), дипломом II степени – Матвей Никитенко (Бушевская школа), победителем признан Захар Половинкин (Уваровичская школа).

Среди учащихся 4-6 классов дипломом III степени награждена Снежана Болдуева (Потаповская школа), дипломом II степени – София Редько (гимназия г. Буда-Кошелево), диплома I степени удостоен Александр Концевенко (Уваровичская школа).

В старшей возрастной категории (учащиеся 7-9 классов) дипломом участника награждены Анна Чудова (Уваровичская школа) и Варвара Деревкова (Потаповская школа), диплома III степени удостоена Дарья Курицкая (Узовская школа), диплома II степени – Яна Семченко (Бушевская школа). Обладателями дипломов I степени стали Виолетта Карпова (гимназия г. Буда-Кошелево) и Полина Маталыгина (Губичская школа).

Участники, ставшиеся обладателями дипломов I степени, представят Буда-Кошелевский район на областном этапе.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива центральной районной библиотеки