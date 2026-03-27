Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай провел встречу с трудовым коллективом ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Информируя работников предприятия о социально-экономическом развитии района за прошедший год, Артем Сергеевич подробно остановился на достигнутых в сельском хозяйстве результатах. В 2025 году аграрии Будакошелевщины намолотили 154,5 тыс. тонн зерна – в 1,4 раза больше, чем годом ранее, накопали 26,6 тыс. тонн картофеля (рост в 2,4 раза), собрали 5,7 тыс. тонн овощей (173% к 2024 году). Производство скота и птицы увеличилось на 27%, валовой надой молока достиг 32,9 тыс. тонн. «Эти цифры говорят сами за себя: мы умеем работать и добиваться результатов. Уверен, что и в этом году при должном усердии и сплоченности мы сможем не только сохранить, но и приумножить достигнутое», – подчеркнул Артем Сергеевич.

Отдельное внимание заместитель председателя уделил весенне-полевым работам, которые уже стартовали в районе. Также обсудил с руководителем и коллективом готовность предприятия к важной сельскохозяйственной кампании, отметив, что от слаженной работы аграриев зависит продовольственная безопасность страны и благополучие каждого труженика села.

Артем Сергеевич призвал к активному участию каждого члена трудового коллектива в областном субботнике, который завтра пройдет на Гомельщине. «Мы все хотим жить в чистоте и порядке. Но порядок не появляется сам по себе, его создают люди. А субботник – это возможность собственными руками сделать дом, улицу, город краше. И когда человек вложил в это силы, относиться к результату он будет совсем иначе – с уважением и ответственностью», – обозначил он.

Вопросы, озвученные на встрече, заместитель председателя райисполкома взял на личный контроль.

